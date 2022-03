Son quei bis che certamente Serena Bortone non avrebbe voluto vivere e così la conduttrice di Oggi è un altro giorno – in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1 – è stata di nuovo toccata dal Covid-19 come testimonia la sua conduzione da casa per la puntata di oggi, lunedì 21 marzo 2022. Parliamo di bis proprio perché la Bortone ha fatto i conti con il virus già in passato, precisamente nel gennaio 2021 come da lei ricordato in apertura dell’appuntamento questo pomeriggio: “Diciamo che abbiamo già dato l’anno scorso. Ho fatto due vaccini e vabè, non ci vogliamo far mancare nulla“.

Spiega che, dopo aver verificato con un tampone rapido, è risultata “una lineetta leggermente positiva“:

Sto aspettando di fare il controllo finale, devo farmi il tampone ma intanto è meglio stare a casa dato che il tamponcino ‘casalingo’ mi dice che sono positiva.

Al momento la Bortone risente di una leggera febbre: “considerate che io non mi ammalo mai” specifica. In studio a supportarla per gli onori di casa e qualsiasi evenienza c’è il supplente Pino Strabioli, già presente negli affetti stabili del programma. Con lui Massimo Cannoletta, Samuel Peròn, Carolina Rey, Jessica Morlacchi e Antonio Mezzancella.

Nonostante tutto, è proprio Serena Bortone a tenere le redini del programma, proprio come se fosse in studio. Sorriso stampato sul volto, la giornalista e conduttrice ha coordinato le interviste e gli interventi della puntata non senza un pizzico di autoironia sull’attuale condizione di salute.