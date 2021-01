Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è positiva al Covid: “Condurrò da casa”

Serena Bortone è positiva al Covid-19. La giornalista e conduttrice ha confermato le indiscrezioni diffuse in mattinata dal portale Dagospia, rivelando di aver contratto il Coronavirus tramite il suo account di Twitter.

“Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid”, ha sottolineato, aggiungendo poi che continuerà ad essere alla guida di Oggi è un altro giorno, programma del pomeriggio di Rai 1:

Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò Oggi è un altro giorno. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14!

La conduttrice si sottopone regolarmente al tampone per accedere agli studi Rai di Roma, da cui va in onda la sua trasmissione. È pertanto plausibile pensare che abbia appreso la notizia proprio da uno dei controlli di routine obbligatori, che a inizio novembre scorso aveva permesso di individuare un caso di positività per uno degli ospiti del programma. All’epoca, Oggi è un altro giorno aveva subito una battuta d’arresto momentanea per via della quarantena cautelativa del cast.

Con un tweet successivo all’annuncio, Serena Bortone ha rivelato quali saranno gli ospiti della puntata di oggi, giovedì 14 gennaio, che presenterà in collegamento: Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri e il professor Massimo Galli.

Serena Bortone si aggiunge alla lista di presentatori che, a causa del Coronavirus, ha ricorso negli ultimi mesi alla soluzione del collegamento domestico per non venir meno al proprio incarico. Tra ottobre e novembre, infatti, anche Carlo Conti, Monica Giandotti e Lilli Gruber hanno sperimentato (loro malgrado) questa inedita tecnica di conduzione, figlia dei tempi.