UPDATE La Rai ufficializza sui social la notizia anticipata da Blogo e fa sapere di un ulteriore cambio di programmazione. Alle 14.00 andrà in onda Il Paradiso delle signore, mentre salta la replica di Techetechetè dedicata a Gigi Proietti.

Coronavirus, Oggi è un altro giorno si ferma, Bortone in isolamento?

La puntata di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, di Oggi è un altro giorno non andrà in onda (a scriverlo è anche il sito di Vigilanza Tv). Secondo quanto apprende Blogo, infatti, il cast e lo staff del programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone sarebbe, presentatrice inclusa, in quarantena cautelativa dopo il caso di positività al covid-19 di una persona nei giorni scorsi ospite in studio.

Al posto di Oggi è un altro giorno alle ore 14.00 su Rai1 dovrebbe andare in onda la replica della puntata speciale di Techetechetè dedicata interamente a Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso lunedì (i suoi funerali, in programma domani, saranno seguiti in diretta proprio da Rai1), già proposta sulla rete ammiraglia due giorni fa.

Dopo l’appuntamento con Techetechetè, oggi alle ore 15.00 su Rai1 spazio al già previsto speciale del Tg1 dedicato alle ancora incerte elezioni americane, condotto da Francesco Giorgino. A seguire, come da palinsesto, Il Paradiso delle signore e poi La Vita in diretta con Alberto Matano.

Per capire quando il contenitore della Bortone potrà tornare in onda bisognerà inevitabilmente aspettare le prossime ore e gli esiti dei test a cui lo staff della trasmissione si starebbe sottoponendo. La speranza, ovviamente, è che non emergano positività e che la situazione rientri il prima possibile.