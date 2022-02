Oggi è un altro giorno con Serena Bortone confermato su Rai1 anche per la prossima stagione

Partito con una media di poco sotto al 12% di share, Oggi è un altro giorno, il programma d’intrattenimento della prima parte del pomeriggio feriale di Rai1, ha saputo strada facendo plasmare la propria identità e grazie all’inserimento di blocchi più leggeri e più adatti al pubblico pop della prima rete della Rai in quella delicatissima fascia oraria, ha conquistato punti di ascolto. Ormai il programma diretto e condotto da Serena Bortone viaggia con una media di circa il 15% di share, guadagnando quindi ben tre punti rispetto al settembre 2021, quando iniziò il suo percorso nell’etere televisivo nostrano.

Sappiamo tutti che quella fascia oraria, quella cioè che va dalle 14 alle 16 è da sempre territorio delicatissimo vista la leadership da secoli ormai di Canale 5, dapprima con le sue soap opera e poi dalle 14:45 con il varietà di Maria De Filippi Uomini e donne che prolunga i suoi tentacoli fatti ormai di stalattiti e stalagmiti nel palinsesto pomeridiano della nostra televisione. Ebbene in un panorama come quello attuale onore e merito dunque a Serena Bortone e al suo staff per aver saputo ritagliarsi, un porto sicuro in questa fascia oraria.

Tenendo conto quindi di tutti questi fatti concreti ed anche che la “tv è abitudine” quindi è assolutamente errato cambiare sempre, è stato deciso che Oggi è un altro giorno proseguirà il suo percorso nell’etere televisivo nostrano anche nella prossima stagione televisiva, la 2022-2023, la prima guidata dalle nuove direzioni di genere. La direzione intrattenimento day time guidata da Antonio Di Bella quindi ha confermato questo programma e la sua conduttrice/condottiera anche per il prossimo anno, sempre nella medesima collocazione oraria e magari, perchè no, anche con un appendice il sabato pomeriggio, quest’ultima necessariamente con un taglio diverso per staccarsi dalle precedenti 5 puntate feriali, ma su questo si discuterà, c’è ancora tempo. Conferma senza se e senza ma -scontatissima visti gli straordinari dati di ascolto di questa stagione- anche per Vita in diretta ed il suo conduttore Alberto Matano, che nella prossima stagione potrebbe sperimentare anche nuovi percorsi televisivi che andranno ad aggiungersi a quello vincente del pomeriggio feriale di Rai1.

Conferma dunque per Oggi è un altro giorno e per la sua conduttrice Serena Bortone, nel palinsesto pomeridiano della prossima stagione tv, dal lunedì al venerdì, alle ore 14, ovviamente su Rai1.