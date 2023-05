Sky e NOW le serie tv a Giugno 2023: The Idol, Infiltrati alla Casa Bianca

A giugno su Sky e NOW in streaming le novità principali sono targate HBO: dopo la presentazione di Cannes debutterà in contemporanea con gli Stati Uniti la serie di The Weeknd e Sam Levinson la già discussa e controversa The Idol che promette di essere un provocante e dissacrante racconto della fama e del mondo della musica. Sempre di stampo HBO è The White House Plumber una miniserie che ci riporta negli anni ’70 e alla nascita dello scandalo del Watergate. Infine, anche questa in contemporanea USA, tornano le protagoniste di Sex and the City con la seconda stagione di And Just Like That.

Now e Sky Giugno 2023 le serie tv in arrivo

2 Venerdì

Funny Woman – Una reginetta in tv s.1 (sei episodi rilasciati tutti insieme): ispirata al romanzo Funny Girl di Nick Hornby la serie Sky Original UK con Gemma Artenton ci riporta nella Swinging London degli anni ’60. Una reginetta di bellezza di Blackbool si trasferisce a Londra sognando la tv. Su Sky Serie e NOW.

5 Lunedì

The Idol s.1 (episodi settimanali): a meno di 24 ore dal rilascio USA su HBO arriva in versione originale sottotitolata la serie tv di Sam Levinson, creatore di Euphoria, con Abe The Weeknd Tesfaye e Lily-Rose Depp (dal 12 giugno in versione doppiata). La storia di una pop star che dopo un esaurimento nervoso che ha fatto deragliare il suo tour, è decisa a riprendersi il ruolo di reginetta del pop americano ed entra in contatto con il proprietario di un nightclub dal sordido passato. Su Sky Atlantic e NOW

9 Venerdì

Le Indagini di Sister Boniface s.1: serie spinoff di Padre Brown, al centro la simpatica Sister Boniface del convento di San Vincent. Nei primi anni ’60 la sorella si dedica alla produzione di vino, ha una laurea in scienze forensi e per questo aiuta la polizia locale a risolvere delitti e misteri. Su Sky Investigation e NOW

11 Domenica

White House Plumbers – Infiltrati alla Casa Bianca (miniserie): Woody Harrelson e Justin Theroux in una satira sugli eventi che hanno portato al Watergate. Creata da Alex Gregory e Peter Huyck di Veep, la miniserie HBO racconta la stori di . Hoard Hunt e G. Gordon Liddy che accidentalmente fecero cadere quella stessa presidenza che cercavano di proteggere. Era il 1971 quando la Casa Bianca assunse un ex agente CIA e un ex agente FBI per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers. Su Sky Atlantic e NOW

14 Mercoledì

Mr. Selfridge – Il negozio dei sogni s.4: ultima stagione per la serie inglese con Jeremy Piven che racconta la nascita e la crescita dei magazzini Selfridge di Oxford Street. L’interesse pericoloso di Harry Selfridge per il divertimento e le donne, pur essendo un problema, ha raggiunto il suo apice. Ora lotta per mantenere le redini del negozio che ama, di fronte a vecchi guai, nuove opportunità e conti in sospeso. Su Sky Serie e NOW

23 Venerdì

And Just Like That s.2: in contemporanea con MAX, torna la seconda stagione della serie tv sequel/spinoff di Sex and the City. I nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Questa seconda stagione si concentrerà sulla resilienza e la capacità di quanti hanno affrontato perdite dolorose di trovare la forza per andare avanti. Su Sky Serie e NOW

28 mercoledì

Pagan Peak s.3: terza tagione del poliziesco ambientato tra Germania e Austria. Gedeon Winter ed Ellie Stocker si ritrovano ma nel frattempo sono diventati acerrimi rivali. Mentre Gedeon Winter è alla ricerca del carnefice della sua infanzia, Elli Stocker sta ancora cercando, contro ogni previsione, di scoprire la verità sull’omicidio della sua collega Yela Antic. Su Sky Atlantic e NOW

Now e Sky Giugno 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Per gli amanti delle serie tv doppiate, lunedì 5 giugno arriva su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW, il finale di Succession (naturalmente se la state aspettando doppiata non leggete il commento al finale di serie). Termina domenica 4 giugno la seconda stagione di Perry Mason e ancora non sappiamo se ci sarà o meno una terza stagione sono valutazioni che stanno ancora facendo in casa HBO sulla base dei costi e dei risultati ottenuti. Prosegue il rilascio di Killing Eve su Sky Atlantic, dal 13 giugno arriveàr la quarta e ultima stagione.

Iniziate il 30 maggio, proseguono ogni martedì le puntate inedite di Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11 e Chicago PD s.10. Fino al 25 giugno, invece, su Sky Investigation prosegue la stagione 24 di Law & Order: SVU.

Now e Sky Giugno 2023 non solo fiction

Su Sky Uno proseguono a giugno le puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel e del GialappaShow in simulcast con Tv8. Inoltre arrivano il 10 giugno il concerto Radio Zeta Future Hits 2023 e il 30 quello di Radio Italia Live con la tappa da Palermo, nel primo caso in simulcast su Tv8, in radio e sul canale tv di RTL 102.5 e nel secondo su Tv8 e sul canale di Radio Italia.

Sky Arte

7 – Patti Smith Electric Poet, documentario

8 – Medina Azahara – La perla Araba, documentario

15 – I Persiani – La storia dell’Iran, docu-serie

18 – L’uomo che vendette la sua Pelle, documentario

21 – Lady Gaga – La nuova regina del Pop, documentario

25 – George Michael – Easy to Pretend, documentario

26 – Isaac Asmivo – L’uomo che vide il futuro

Sky Documentaries

3 – Lancia – La leggenda del Rally, docu-serie

5 – This Changes Everything – Qualcosa sta cambiando (documentario sull’evoluzione della figura della donna)

11 – Shaq, docu-serie

13 – African Apocalypse, documentario

18 – And Just Likte That…il documentario

19 – Losing Sight of Shore – Sfida al Pacifico, documentario

20 – Neil Armstrong – Il primo uomo sulla luna

24 – Planet Sex con Cara Delevigne, docu-serie

29 – Call Me Kate – La vita di Katharine Hepburn

Sky Nature