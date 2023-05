Perry Mason su Sky e NOW, la seconda stagione rilancia il personaggio avvolto in un confortevole noir jazz

Perry Mason torna su Sky e NOW da domenica 14 maggio 2023 a distanza di poco meno di tre anni dalla prima stagione, con un nuovo ciclo di episodi e un nuovo caso che ci riportano nella Los Angeles degli anni ’30 in pieno sviluppo e in piena Grande Depressione. Ispirata al personaggio creato da Erle Stanley Gardner e presente in numerosi romanzi e racconti brevi, la serie tv di HBO prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey non ha praticamente nulla in comune con il procedurale con Raymond Barr protagonista.

La serie è un noir con al centro un importante caso in cui è coinvolto Mason che affronta con i suoi metodi semplici e una conoscenza limitata della legge. Inizialmente Perry Mason era pensata come una miniserie sviluppata da Nic Pizzolato nel 2016, che poi ha lasciato il progetto a Ron Fitzgerald e Rolin Jones. Dopo il rinnovo è stata presa in mano da Michael Begler e Jack Amiel.

Perry Mason 2, la trama

Qualche mese dopo il caso che ha reso famoso Perry Mason come avvocato, ritroviamo il nostro protagonista nella Los Angeles nel pieno della Grande Depressione. Insieme a Della Street, Perry ha sistemato il suo studio legale ma dopo il grande successo come difensore nel caso Dodson, ha deciso di dedicarsi alle cause civili. La città in piena trasformazione, preda di affaristi senza scrupoli, è scossa dall’omicidio del rampollo del magnate Brooks. Due giovani immigrati messicani vengono accusati dell’omicidio ma quando il caso arriva all’attenzione di Perry Mason, l’avvocato deciderà di occuparsi di questo nuovo caso di cui tutti parlano e ancora una volta finirà per stravolgere la città degli angeli.

Perry Mason 2, la recensione

Il Perry Mason in versione conturbante e affascinante noir nella torbida Los Angeles degli anni ’30, torna con una seconda stagione su HBO e in Italia su Sky riuscendo a reinventarsi dopo la prima stagione. Rilasciata poco meno di tre anni fa, il primo ciclo di episodi pur convincente, aveva visto il personaggio di Mason fagocitato dal caso e dalla magnetica follia della sensitiva interpretata da Tatiana Maslany. Al punto che sembra impossibile poter fare una nuova stagione senza di lei.

Trascorso il tempo necessario per dimenticarla, la serie è tornata costruendo una trama più coerente e convincente e dando a tutti i personaggi un arco narrativo pieno e dignitoso senza lasciarli come figurine di contorno. Mason si immerge ancor più nella vita della città tra loschi affari e lotte di potere in un’epoca senza regole e senza telefonini, in cui tutto era più o meno permesso. Soprattutto se sei maschio e bianco. Anche per questo al di là del progresso tecnologico, ben poco sembra cambiato oggi rispetto a quell’era così lontana nel tempo eppure così vicina.

Complotti, diritti negati, affari risolti con le pistole e un sistema giudiziario controllato dai più potenti potrebbero far da sfondo anche a vicende più vicine nel tempo. Così come due immigrati messicani messi alla sbarra, accusati di omicidio e affidati alle cure di improbabili avvocati d’ufficio. Parla di “illusione della giustizia” durante la sua arringa Perry Mason, intervenuto per salvare un caso disperato, affrontando temi come il pregiudizio determinato dall’influenza dei media, dalla cultura, dalle esperienze personali. Parole adatte al 1930 ma anche al presente.

Perry Mason è un noir che si muove a ritmo di jazz come il suo instabile e imprevedibile protagonista, che riesce a rimanere a galla solo grazie all’imprescindibile Della Street, non una semplice collaboratrice ma la colonna del suo studio legale. Una donna consapevole di non poter decidere nulla della sua vita, chi amare, che lavoro fare, come vestirsi, come comportarsi, in un’epoca in cui gli uomini hanno predeterminato il ruolo della donna.

Non a caso quando prova a intervenire in aula il procuratore obietta dicendo che la controparte vuole trasformare il processo in un circo. Nonostante questo Della Street è al centro di Perry Mason, elemento imprescindibile per la serie. Probabilmente per il suo andamento compassato, per un eccesso di verbosità e di depressione emotiva complessiva, non è una serie adatta a tutti. Ma per chi ama il noir è imperdibile.

Perry Mason 2, il cast

A interpretare Perry Mason è Matthew Rhys mentre Juliet Rylance è Della Street. Nel cast fisso della serie troviamo anche Chris Chalk nei panni di Paul Drake, abile poliziotto di quartiere bistrattato per il colore della pelle e accolto da Perry Mason nel suo staff, Shea Whigham è Pete Strickland meno presente nella seconda stagione ma al tempo stesso fondamentale per lo sviluppo della storia.

Perry Mason 2 le immagini della serie su Sky e NOW Guarda le altre 7 fotografie →

Eric Lange è il detective Gene Holcomb, Justin Kirk è il procuratore Hamilton Burger, Diarra Kilpatrick è Clara la moglie di Paul. Tra le novità della seconda stagione c’è Katherine Waterston nei panni di Ginny Aimes maestra del figlio di Perry, Tommy Dewey è Brooks McCuctcheon mentre Paul Raci è suo padre Lydell, spietato uomo d’affari. Jen Tullock è Anita St Pierre, Mark O’Brien è Thomas Milligan il procuratore che si occupa del caso, Peter Mendoza e Fabrizio Guido sono Mateo e Rafael Gallardo. Hope Davis è la ricca Camilla Nygaard, Wallace Langham è il suo avvocato Melville Phipps, Tom Amandes è il giudice Durkin.

Perry Mason 2 quando esce?

Le prime due puntate di Perry Mason sono disponibile su Sky Atlantic, on demand e NOW da domenica 14 maggio 2023.

Perry Mason 3 si farà?

Al momento dell’uscita della serie in Italia, HBO non ha ancora rinnovato la serie per una terza stagione. Michael Begler co-showrunner della serie con Jack Amiel ha aperto alla possibilità di una terza stagione. La serie si può costantemente rinnovare con un nuovo caso e andando ad approfondire la storia personale del protagonista, la decisione è quindi in mano a HBO.

Perry Mason 2 dove posso vederlo in streaming

Le nuove puntate di Perry Mason sono in streaming su NOW. dove è disponibile on demand anche la prima stagione. Gli abbonati Sky possono vederlo in mobilità su Sky Go.

Perry Mason 2 quante puntate sono?

La seconda stagione di Perry Mason è composta da 8 nuove puntate interamente già trasmesse negli Stati Uniti su HBO e distribuite al ritmo di due a settimana su Sky e NOW in streaming.