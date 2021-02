Febbraio un mese di rinnovamento per StarzPlay con due serie tv che salutano il pubblico (ma restano ovviamente in catalogo) e una novità che si aggiunge. La piattaforma infatti non segue la tendenza del binge watching con il rilascio completo di tutti gli episodi di una miniserie o di una stagione di una serie tv ma inserisce ogni settimana un nuovo episodio. Così domenica 14 Febbraio termina l’unica stagione di Brave New World mentre domenica 28 Febbraio è la volta del finale della miniserie The Stand tratta dal romanzo di Stephen King L’ombra dello scorpione.

Le novità del mese sono rappresentate dalla miniserie The Night Manager tratta dal romanzo di Le Carrè e non inedita in Italia, quindi inserita subito con tutti gli episodi per arricchire il catalogo, e dalla seconda stagione di Pennyworth che arriva con episodi settimanali. Ispirata al personaggio dei fumetti DC Comics, Pennyworth racconta le vicende del giovane Alfred futuro maggiordomo di Batman. In questa seconda stagione è trascorso un anno e l’Inghilterra è devastata da una pesante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che potrebbe guidare presto tutto il paese. Alfred Pennyworth si è trasferito nella neutrale West End dove gestisce The Delaney ed è alla ricerca di una via di fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo.

Il calendario delle serie tv su StarzPlay a Febbraio

Domenica 14 Brave New World finale della serie tv non rinnovata, scopriremo come sono cambiati gli abitanti di Nuova Londra in questo futuro distopico.

Domenica 21 The Night Manager, arriva in catalogo la miniserie tratta dal romanzo di John Le Carrè, un direttore d'albergo notturno viene ingaggiato da un'agente federale per operare sotto falsa identità e infiltrarsi nel circolo intimo di uno spietato contrabbandiere di armi.

Domenica 28 The Stand termina la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King e lo fa con un'appendice realizzata dallo stesso scrittore che ha voluto introdurre un ulteriore finale pensando a chi aveva già letto il libro.

Domenica 28 Pennyworth, seconda stagione (ep. settimanali)

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia come “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv ma anche come app indipendente per smartphone e tablet, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.