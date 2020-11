Le nuove serie tv a Novembre 2020 su Amazon Prime Video ci spingono a muoverci, a fare movimento, a entrare in azione, con uno sguardo rivolto ai più giovani: che tu sia un cane, una strega o un agente segreto a Novembre su Amazon Prime Video è arrivato il tuo momento.

La piattaforma di streaming dal 12 novembre porta anche in Italia Alex Rider, una serie tv in 8 episodi prodotta da Sony Pictures e poi acquistata da Amazon (negli Stati Uniti è distribuita da IMDb Tv piattaforma gratuita parte del gruppo Amazon). Basata sul secondo romanzo Point Blanc della saga di Anthony Horowitz, la serie in 8 episodi, racconta le avventure di Alex che dopo la morte dello zio Ian, scopre di esser stato da sempre addestrato per diventare una spia dell’MI6 i servizi segreti britannici. Alex (Otto Farrant) viene convinto da un misterioso agente ad andare sotto copertura in un collegio nelle Alpi Francesi dove studiano i figli delle famiglie più ricche che in realtà sono pedine di un piano malefico.

I cani sono i protagonisti di The Pack una gara tra 12 squadre composte da coppie cani-padroni e condotta dalla sciatrice Lindsey Vonn e dalla cagnetta Lucy, in arrivo il 20 novembre. La squadra vincitrice guadagnerà 750 mila dollari di cui 250 mila andranno a un ente di beneficenza. In ogni tappa, ogni cane con il suo umano dovranno affrontare prove divertenti ed emozionanti.

Il 20 novembre sarà anche il giorno di Motherland: Fort Salem una serie tv prodotta dal canale cable del gruppo Disney destinato al pubblico Young Adult, Freeform. Al centro della serie in 10 episodi (e già rinnovata) il campo di addestramento per giovani streghe. Infatti negli USA alternativi della serie, le streghe da 300 anni collaborano con l’esercito per difendere il paese in caso di attacchi. Protagoniste tre reclute pronte a dimostrare il proprio valore.

