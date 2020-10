Le informazioni a riguardo arrivano con il contagocce; eppure l’attesa per Noi, il remake italiano di This Is Us, è davvero alta. Chi conosce la serie tv -da noi in onda in pay su Fox ed in chiaro su Tv2000– sa bene quanto questo progetto sia rischioso, dal momento che This Is Us, negli Stati Uniti, è diventato ancora prima della messa in onda un vero e proprio fenomeno tv.

Il cast di Noi, il remake di This Is Us

© Nbc

Un rischio che non ha fermato Cattleya, che nel maggio scorso ha annunciato l’intenzione di realizzare per la Rai un adattamento italiano della serie tv che, in patria, è arrivata a toccare punte di 12 milioni di telespettatori. D’altra parte, va ricordato che la casa di produzione si era già distinta negli anni scorsi per aver portato in tv Tutto Può Succedere, delizioso adattamento della serie tv americana Parenthood.

Fatto l’annuncio, ci si è quindi messi al lavoro sulla definizione del cast della serie tv, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2021 per una messa in onda presumibilmente nella prossima stagione tv. L’unico nome certo è quello di Lino Guanciale (alle prese nei prossimi giorni con la partenza delle riprese di un’altra serie, Sopravvissuti), a cui dovrebbe toccare il ruolo chiave che in America appartiene a Milo Ventimiglia, interprete di Jack Pearson.

Per quanto riguarda il resto del cast non ci sono ancora conferme, sebbene nelle ore scorse l’account Twitter di Piper Spettacolo Italiano ha rivelato alcuni nomi che dovrebbero entrare nel progetto. Secondo il tweet, ad affiancare Guanciale ci sarà Serena Rossi, a cui dovrebbe andare quasi certamente il ruolo di Rebecca (Mandy Moore nella versione originale). Jack e Rebecca, in This Is Us, sono i due personaggi da cui muove tutta la vicenda che, ricordiamo, fa un grande uso di flashback e colpi di scena.

Cast #ThisIsUs remake italiano Noi

Lino Guanciale e Serena Rossi, quasi sicuramente Jack e Rebecca Pearson;

Gli altri attori che dovrebbero fare parte del cast, invece, sono Pilar Fogliati, Eugenio Franceschini, Alberto Boubakar Malanchino, Alessandra Angeli, Miguel Gobbo Diaz, Stefania Sandrelli, Riccardo Manera e Raniero Monaco di Lapio. Su alcuni di loro si può già ipotizzare che ruolo andranno a ricoprire, ma molto dipenderà anche da quanto Noi sarà simile a This Is Us e quanto, invece, ci metterà di originale per adattarsi meglio al pubblico italiano.

Quando parte This Is Us 5?

Nell’attesa di avere conferme e novità, negli Stati Uniti sta per partire la quinta stagione di This Is Us, che la Nbc ha voluto rinnovare già fino alla sesta stagione. La premiere sarebbe dovuta debuttare a novembre, ma nelle settimane scorse è stato annunciato che i primi due episodi della stagione sarebbero andati in onda il 27 ottobre 2020 (in alto il trailer).

Come altre serie tv americane, anche This Is Us affronterà il tema della pandemia, inserendo una storyline dedicata alla diffusione del Covid-19 all’interno delle vicende che i telespettatori già conoscono e che continueranno a raccontare le vicende della famiglia Pearson.