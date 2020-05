Riccardo Tozzi, Cattleya: "Gomorra 5 ultima stagione, Noi sarà il remake italiano di This Is Us"

Di Paolo Sutera lunedì 11 maggio 2020

Ricardo Tozzi, presidente di Cattleya, ha anticipato che Gomorra-La serie 5 potrebbe essere l'ultima stagione, e che è realizzerà il remake di This Is Us, ovvero Noi, in onda sulla Rai

E' un Riccardo Tozzi pieno di dichiarazioni, quello che si legge nell'intervista rilasciata a Deadline Hollywood. Il presidente di Cattleya, casa di produzione italiana che da quasi tre anni fa parte di Itv Studios, ha infatti parlato delle sue produzioni tv più importanti, lasciandosi scappare anche un'interessante anticipazione su un remake che non mancherà di far discutere.

L'affermazione più importante fatta da Tozzi riguarda Gomorra-La serie: le riprese della quinta stagione dovrebbero iniziare tra luglio e settembre, a seconda di come la pandemia in corso evolverà. "Ci sono un sacco di cose da preparare", ha detto il produttore, che però ha anche rivelato che Gomorra 5 potrebbe essere l'ultima stagione della serie Sky venduta in 190 Paesi.

"Per ora, pensiamo che questa sia l'ultima stagione", ha ammesso, aggiungendo che per questa stagione "è stata trovata una prospettiva speciale. E' crepuscolare, cupa ed emozionante". Tozzi ha anche parlato delle difficoltà di girare in questo periodo:

"Gli attori devono sottoporsi a test una volta a settimana e questi non sono disponibili in grandi quantità. L'altro grande problema è che non c'è un'assicurazione. Le nuove produzioni indipendenti italiane non possono partire, sebbene questo potrebbe essere leggermente differente con un progetto più ampio. Nei prossimi due mesi ci aspettiamo che i test siano più facili da reperire. Il Governo ha anche proposto un miglioramento del credito d'imposta che potrebbe aiutare ad affrontare la sfida assicurativa".

Tozzi si è poi soffermato su altre due produzioni di Cattleya. Una è Summertime, da poco distribuita su Netflix: se la piattaforma dovesse rinnovare la serie ispirata a "Tre metri sopra il cielo" per una seconda stagione, potrebbe essere la prima produzione di Cattleya ad andare in porto da qui a breve, dal momento che -come dice il titolo- è ambientata d'estate. "La prima stagione è stata un successo", assicura il produttore.

Poi c'è ZeroZeroZero, andata in onda in inverno su Sky: in questo caso la seconda stagione non è così probabile. "Ci è stato chiesto di farla", rivela Tozzi, "stiamo valutando le idee. Se ne avremo una buona, forse la faremo". Una conferma di quanto già detto nei mesi scorsi a proposito della serie tratta -anch'essa- da un libro di Roberto Saviano.

Infine, la sorpresa arriva da Noi, titolo di quella che sarà la versione italiana di This Is Us, su cui Cattleya è al lavoro per la Rai. La produzione del remake di uno dei successi delle ultime stagioni americane dovrebbe iniziare nei prossimi mesi: non è la prima volta che Cattleya lavora su un adattamento proveniente dagli Stati Uniti, essendo la casa di produzione artefice di Tutto può succedere, adattamento nostrano di Parenthood, durato per tre stagioni.