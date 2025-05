‘Gomorra – Le origini’: trama, cast, quanti episodi sono. Le parole del regista Marco D’Amore

Marco D’Amore ha fatto un importante annuncio sullo prequel di Gomorra, Gomorra – Le origini, il regista ha voluto comunicare la fine delle riprese e ha voluto fare alcuni ringraziamenti importanti. Ha spiegato come per lui sia stata un’esperienza davvero magnifica girare la serie prodotta da Sky Studios e Cattleya.

Dopo aver dato il volto a Ciro l’immortale, celebre personaggio di Gomorra, l’attore ha iniziato a lavorare per la serie e successivamente per le riprese di questo prequel che si compone di 6 episodi in cui sarà raccontata l’ascesa criminale di Pietro Savastano, personaggio delle prime stagioni di Gomorra.

Marco D’Amore, l’annuncio su Gomorra – Le origini

Con un lungo post su Instagram il regista e attore ha dato la notizia delle fine delle riprese di Gomorra – Le origini, un momento importante per lui e per tutti gli attori che hanno lavorato ai 6 episodi, che ancora non si sa quando andranno in onda. D’Amore ha raccontato che l’ultimo ciack c’è stato all’alba e che le riprese sono durate esattamente un anno. Ha detto di non sentire alcuna fatica di tanto lavoro, perché la felicità per il lavoro svolto è tantissima.

Il regista è poi passato ai ringraziamenti a tutte le persone che hanno lavorato alla serie per la tanta dedizione dimostrata, per il talento e la grande professionalità. Un ringraziamento speciale D’Amore l’ha fatto alla città di Napoli: “(…) Grazie Napoli, al tuo centro e alle tue periferie. Al tuo popolo. Grazie per la generosità con cui siamo stati accolti, per lo stupore che ancora suscita attraversare questa unica e rara città-mondo (…)“.

Non è mancata una frecciatina alle tante critiche che hanno ricevuto quando sono iniziate le riprese di Gomorra – Le origini, in molti hanno attaccato la produzione, ma D’Amore non ha voluto fare polemica e ha solo sottolineato come le offese sarebbero arrivate da chi non sa il lavoro, lo studio e la passione che c’è dietro questa serie. “(…) Vedrete. Ora dormo. Domani è un altro giorno“, si conclude così il suo lungo post, che ha ricevuto molti like e commenti.

Gomorra – Le origini racconterà l’ascesa criminale di Pietro Savastano, quando era solo un adolescente fino a diventare lo spietato boss che abbiamo conosciuto nella serie originale. I sei episodi parleranno anche di Napoli e della trasformazione avuta in quegli anni, tracciando le tappe della storia della criminalità organizzata. Nel cast rivedremo molti volti già noti ai telespettatori, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito e lo stesso Marco D’Amore. Ci saranno poi nuovi attori come Fabio De Caro, Marco Palvetti e Ivana Lotito.

Non si conosce la data precisa della messa in onda di Gomorra – Le origini, che uscirà su Sky e Now Tv. Presumibilmente i sei episodi potrebbero essere trasmessi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma non vi è nulla di certo.