This Is Us, anche il family drama parlerà di Coronavirus

Di Paolo Sutera lunedì 17 agosto 2020

Il creatore di This Is Us Dan Fogelman ha rivelato che nella quarta stagione della serie tv sarà affrontato l'argomento Coronavirus, ma anche che questo non cambierà i piani per il finale dello show

Qualche giorno fa avevamo ipotizzato che la pandemia da Covid-19 sarebbe stato un argomento che non solo i medical drama avrebbero affrontato nella prossima stagione televisiva. Così, mentre le serie tv ambientate in ospedale hanno già annunciato di usare le numerose storie emerse da quest'emergenza per le loro trame, lo stesso faranno inevitabilmente anche altri show.

Tra questi, ci sarà anche This Is Us, il family drama di successo in onda sulla Nbc (e da noi su Fox e su Tv2000). La notizia balza all'occhio, considerato che lo show -già rinnovato da tempo fino alla sesta stagione- ha un percorso ben definito per arrivare al finale, come ha più volte detto il suo creatore Dan Fogelman.

Ma è stato proprio lui che, rispondendo ad un telespettatore in occasione di Deadline Contenders (degli incontri organizzati dal sito web con le serie tv nominate agli Emmy Awards), ha voluto spiegare che sì, il Coronavirus entrerà nella vita della famiglia Pearson.

In realtà, l'autore e produttore non si è sbilanciato, ma ha affermato che "sì, abbiamo deciso di prenderlo per le corna", riferendosi all'argomento pandemia, ed aggiungendo di essere molto orgoglioso del lavoro svolto dagli autori del telefilm.

Questo, però, non influenzerà l'idea che Fogelman ha del finale, che sarà "lo stesso, con la stessa strada per arrivarci" e che in parte abbiamo iniziato a vedere nei flashforward inseriti in alcuni episodi. A proposito dei flashforward, c'è il rapporto tra due personaggi che ha fatto preoccupare i fan.

-Attenzione: spoiler- Stiamo parlando di Kevin (Justin Harley) e Randall (Sterling K. Brown), nel presente ai ferri corti a causa dei punti di vista differenti su come curare la madre Rebecca (Mandy Moore) dalla malattia da cui è affetta. "Continueranno ad interagire come uno yo-yo", ha spiegato Brown, "litigheranno e faranno pace, litigheranno e faranno pace ancora. Nell'arrivare a quel momento del futuro che abbiamo visto (in cui si trovano davanti alla madre a letto con il resto della famiglia, ndr) ci saranno altre cose che faranno in modo che metteranno da parte le loro divergenze. Ma nelle prossime due o più stagioni li continuerete a vedere bisticciare e poi fare pace".

Infine, sul fronte produttivo, il creatore della serie tv non ha voluto esprimersi, dicendo di non sapere ancora quando il set della quarta stagione potrà riaprire e, quindi, quando i nuovi episodi andranno in onda. La Nbc aveva inserito This Is Us nel palinsesto autunnale, ma sembra che questo possa partire più tardi di quanto sperato.