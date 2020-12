Amazon Prime Video: le nuove serie tv in uscita a Gennaio 2021

A Gennaio 2021 con Amazon Prime Video potremo assistere a una nuova sfida tra divinità, mentre combattiamo i demoni personali e non all’ombra della tecnologia che condiziona le nostre vite. Non mancano i titoli interessanti in arrivo su Prime Video a gennaio, che ricordiamo da qualche settimana è disponibile anche su Sky Q come app.

A gennaio arriva la nuova stagione di American Gods con episodi settimanali a 24 ore di distanza dalla messa in onda USA su Starz, per assistere alla lotta tra nuovi e vecchi demoni. Inoltre nel mese arrivano anche le nuove stagioni di Supernatural e Mr. Robot e la serie animata Star Trek Lower Decks. Si aggiungono due nuovi canali a pagamento tra quelli disponibili su Prime Video, si tratta di Blaze Play e Crime+Investigation Play versione con titoli in catalogo dei canali presenti su Sky.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Gennaio 2021

Ogni mercoledì prosegue fino al 3 febbraio l’appuntamento con la quinta stagione di The Expanse. Inoltre da Amazon fanno sapere che le 8 stagioni de La Signora in Giallo saranno disponibili fino al 14 gennaio, fino al 29 gennaio sarà disponibile Scandal e fino al 31 Justified e The Shield.

1 – Goblin Slayer! s.1 (anime) per la prima volta doppiata in italiano

1 – Inuyasha s.5-7 (anime)

1 – Made in Abyss s.1 per la prima volta doppiata in italiano

1 – Supernatural s.13

s.13 3 – I Am Greta

Documentario dedicato a Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman.

Documentario dedicato a Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman. 11 – American Gods s.3 (episodi settimanali)

15 – Law & Order: SVU stagioni 11, 12 e 13

15 – Le avventure di Lupin III s.1

15 – Le nuove avventure di Lupin III s.1

15 – Mr. Robot s.4 il capitolo finale della serie tv con Rami Malek

s.4 il capitolo finale della serie tv con Rami Malek 15 – James May: Oh Cook!

Serie non fiction con James May alle prese con 60 ricette prese dal suo libro di cucina per meno esperti Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make. Ogni episodio sarà dedicato ad uno specifico tema culinario come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense.

Serie non fiction con James May alle prese con 60 ricette prese dal suo libro di cucina per meno esperti Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make. Ogni episodio sarà dedicato ad uno specifico tema culinario come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense. 21 – South Park s.23

22 – Star Trek: Lower Decks s.1

Serie tv animata ambientata nel 2380 con al centro l’equipaggio di supporto delle astronavi meno importanti. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi incastrare i loro compiti e le loro vite sociali, spesso mentre la navicella è scossa da una moltitutidine di anomalie galattiche.

Il 2021 di Amazon Prime Video

Serie Tv, documentari, show, reality il 2021 di Amazon Prime Video sarà particolarmente interessante con la nuova stagione di Celebrity Hunted, la serie di Carlo Verdone, lo show comico LoL chi ride è fuori e tante serie tv da tutto il mondo. Ecco una preview del 2021 Prime Video: