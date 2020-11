Amazon Prime Video nel 2021 il suo primo show italiano Lol: Chi ride è fuori

Amazon Prime Video ha annunciato il suo primo comedy show in Italia. Si intitola LOL: Chi ride è fuori ed è in realtà una rivisitazione del format internazionale già lanciato in Giappone (Hitoshi Matsumoto Presents Documental), Messico (condotto da Eugenio Derbez) e Australia (condotto da Rebel Wilson), e in arrivo anche in Germania e Spagna. Sei gli episodi previsti.

Il cast è formato da dieci comici: il frontman di Elio e Le Storie Tese, Elio, l’attrice Caterina Guzzanti, il comico di professione Lillo, il conduttore Angelo Pintus, l’attore e giudice di Italia’s got talent Frank Matano, la conduttrice Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal e gli stand up comedian Michela Giraud e Luca Ravenna. Toccherà a loro sfidarsi a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi.

Prodotto da Endemol Shine Italy, LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2021 in più di 240 paesi e territori.

LOL: Chi ride è fuori: il meccanismo

Il meccanismo prevede una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

Fedez vestirà i panni dell’arbitro, affiancato dalla Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia, è convinta che “la forza di questo format originale Amazon sta nella sua semplicità”, visto che si tratta di “una gara a chi non ride mai, un gioco che tutti abbiamo fatto da bambini, declinato in uno show dal grande valore produttivo“.

LOL: Chi ride è fuori arriverà su Amazon dopo l’esperimento (che avrà una seconda edizione) di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, nel cui cast, peraltro era presente anche Fedez.

I clienti Prime potranno vedere LOL: Chi ride è fuori tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.