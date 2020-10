E’ ora di rimettersi alla caccia di nuovi fuggitivi, in quel di Amazon Prime Video Italia. La piattaforma ha infatti annunciato la realizzazione di una seconda stagione di Celebrity Hunted Italia-Caccia all’uomo, il competition show basato su un programma inglese e che da noi ha debuttato nel marzo scorso.

Le regole del gioco non cambieranno: i personaggi famosi che parteciperanno per quattordici giorni dovranno nascondersi e fuggire dalle grinfie di un gruppo di “cacciatori” pronti a cercarli con tutte le strumentazioni tecnologiche a loro disposizione. Solo chi alla fine delle due settimane raggiungerà il punto di estrazione comunicato loro poco prima potrà dirsi salvo e vincitore del programma.

Quando esce Celebrity Hunted Italia 2?

Amazon ha sì annunciato la seconda stagione dello show, che sarà distribuito sulla piattaforma nel 2021, ma non ha ancora rivelato il cast. Bocche cucite, quindi, su coloro che prenderanno il posto degli otto temerari che si sono cimentati nella fuga durante la prima stagione, presentando al pubblico italiano un format tutto nuovo.

Ricordiamo che la prima stagione di Celebrity Hunted Italia vedeva come protagoniste tre coppie e due giocatori singoli: le coppie erano Francesca Barra e Claudio Santamaria, Luis Sal e Fedez e Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo. I singoli, invece, erano Francesco Totti e Costantino della Gherardesca.

I vincitori (che non vi sveliamo nel caso dobbiate ancora recuperare la prima edizione) hanno avuto la possibilità di devolvere la propria vincita in beneficienza ad un’associazione scelta da loro. Oltre ai fuggitivi, rivedremo i “cacciatori”, ovvero alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. A loro il compito di rintracciare i concorrenti sfruttando qualsiasi mezzo legale a loro disposizione.

“Un nuovo livello di intrattenimento”

A produrre Celebrity Hunted Italia sarà ancora Endemol Shine Italy. “Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con gli Amazon Studios e Prime Video”, ha detto l’amministratore delegato Leonardo Pasquinelli. “L’anno scorso abbiamo vinto una sfida producendo il primo programma non-fiction di Amazon Prime Video in Italia. Siamo di nuovo qui, insieme, pionieri in un mercato in continua evoluzione. Questa seconda stagione porterà il pubblico a un nuovo livello di intrattenimento”.

Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia, promette invece “un cast tutto nuovo di grandi personaggi di primissimo piano, che renderanno questo spettacolo una vera sorpresa”. “Ancora una volta Celebrity Hunted coinvolgerà gli spettatori di Prime Video in un’esperienza di intrattenimento davvero unica”, ha poi concluso, “con un accesso senza precedenti alle loro star preferite in fuga, unendo momenti adrenalinici e una buona dose di elementi comici”.