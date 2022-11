Irama e Rkomi a Tvblog: “Celebrity Hunted 3? La musica ci accompagna sempre” (video)

A margine della conferenza stampa, riservata ai giornalisti, abbiamo incontrato, per i lettori di Tvblog.it, Irama e Rkomi, protagonisti di ‘Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo’, disponibile da oggi, giovedì 17 novembre 2022, su Amazon Prime Video. I due cantanti ci hanno svelato retroscena, curiosità della loro partecipazione al format prodotto da Endemol Shine Italy.

Cosa vi ha spinto a partecipare a questo format?

Rkomi: “Sicuramente il cambiare aspetto. Potevamo camuffarci, potevamo essere un’altra persona. Staccare un po’ dalla vita normale, dalla vita normale”.

Irama: “Esattamente. Ci siamo divertiti. Abbiamo interpretato un sacco di personaggi che, poi, vedrete. Ci siamo messi veramente in gioco. E’ stato davvero funny come esperienza…”

Rkomi: “Abbiamo giocato con il gioco”.

Senza spoilerare troppo, volevo chiederti un episodio o un momento particolare dell’incontro che vi ha visti particolarmente uniti…

Rkomi: “Non vorrei dire troppo… credo… nella terza puntata… siamo in una grotta… le immagini parlano da sole… ma non voglio dire altro… desidero che guardiate la puntata”.

Il passaggio dalla musica, entrambi siete due cantautori, ad un format televisivo completamente differente dal vostro mestiere… come l’avete vissuto?

Irama: “Troviamo sempre un po’ di musica ovunque andiamo. Anche in questa esperienza, in un certo senso, abbiamo vissuto delle cose che si avvicinavano sicuramente alla musica. Esperienze davvero emozionanti. C’è stato un aneddoto bellissimo mentre eravamo a Napoli dallo zio di Mirko… ad un certo punto, si è messo a cantare. E’ stato davvero un bel momento musicale. Più musica di qualsiasi altra cosa che spesso capita di vedere magari in televisione. E’ stata una cosa molto reale, molto emotiva. La musica ci accompagna sempre in un certo senso”.

