Luca Argentero e Cristina Marino a Tvblog: “Celebrity Hunted 3? Edizione estremamente divertente” (video)

A margine della conferenza stampa, riservata ai giornalisti, abbiamo incontrato, per i lettori di Tvblog.it, Luca Argentero e Cristina Marino, protagonisti di ‘Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo’, disponibile da oggi, giovedì 17 novembre 2022, su Amazon Prime Video. L’affiatatissima coppia ci ha svelato retroscena, curiosità della loro partecipazione al format prodotto da Endemol Shine Italy.

Celebrity Hunted Celebrity Hunted 3 conferenza stampa: le dichiarazioni del cast

Coppia nella vita, coppia in questa avventura. Come vi siete trovati?

Argentero: “Dura, molto dura (sorride, ndb)”

Marino: “Non è vero, ci siamo trovati benissimo come entrambi davamo già per scontato. Due persone stanno bene qualsiasi cosa fanno. Si divertono”.

Senza spoilerare troppo, c’è un aspetto o un episodio da raccontare che vi ha uniti in particolare o che, magari, vi ha trovato in disaccordo?

Marino: “Ti racconterei quello che ci ha unito ma questo vorrebbe dire spoilerare qualche cosa. Sono sicura che chi lo guarderà capirà che l’una senza l’altro, soprattutto in questo gioco, non ha senso”.

Argentero: “Siamo stati ospitati da Gianni Morandi e da Anna durante una delle tappe della nostra fuga. Gianni Morandi ed Anna, come coppia, per noi, sono davvero un punto di riferimento. Sono un esempio, un modello da seguire. Avendo l’opportunità di passarci un po’ di tempo assieme, (a differenza di quando ci si incontra in maniera veloce, si va a cena fuori, c’è poco tempo), io e Cristina ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Essere così a vent’anni, deve essere il nostro obiettivo’.

Un motivo per guardare Celebrity Hunted 3 oltre alla vostra presenza…

Marino: “Io ho visto anche un po’ gli altri. A parte Katia (Follesa, ndb) che fa la comica ed i The Jackal che fanno i comici, la cosa carina che è uscita fuori è che tutti noi, nel nostro piccolo, hanno una comicità tutta loro. Che, però, fa davvero tanto ridere. Magari ti aspetti meno e ti fa ancora più ridere. Secondo me è un’edizione estremamente divertente. Il primo giorno sei tutti insieme, poi quando ti devi dividere eravamo tutti tristi come all’ultimo giorno di scuola. Eravamo da subito un gruppo in cui si era creata un’energia positiva e bella. E penso che se fossi scappati tutti insieme sarebbe stato esilarante”

Argentero: “Io sono d’accordo. Sia l’adrenalina della fuga ma c’è sicuramente tanto divertimento nel farlo. Sicuramente le persone che sono state coinvolte in questa stagione avevano una comunione di spirito molto simile. E’ un gioco… giochiamo, divertiamoci.

Marino: “E vinciamo, eravamo tutti molto competitivi…”

Argentero: “Vinciamo, ma prima di tutto vogliamo divertirci noi per avere qualche speranza di divertire chi è a casa a guardarci”.

Per guardare l’intervista completa con Luca Argentero e Cristina Marino, cliccate il video sottostante.