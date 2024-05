Che la caccia abbia nuovamente inizio: Celebrity Hunted 4 è la nuova edizione, quella 2024, della competition serie tutta italiana di Prime Video che mette alla prova otto celebrità. Il format ormai lo conosciamo: una fuga per l’Italia da dei “cacciatori” per poter raggiungere il punto di estrazione e vincere il montepremi da donare in beneficenza. Ma non mancano le novità: se volete sapere quali, proseguite nella lettura!

Quando esce Celebrity Hunted 4?

La quarta edizione del programma esce su Prime Video lunedì 4 maggio 2024, con i primi tre episodi. I restanti tre, invece, sono disponibili da lunedì 13 maggio.

Celebrity Hunted 4, concorrenti

A differenza rispetto al passato, in questa edizione i vip in gara giocano tutti in coppia: nessuno corre da solo. Le coppie in gara, quindi, sono quattro, per un totale di otto partecipanti:

Belen e Celicia Rodriguez;

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales;

Guè ed Ernia;

Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina.

Chi sono i cacciatori di Celebrity Hunted 4?

A dare la caccia ai vip in gara ci sono dei “cacciatori”, ovvero analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Il gruppo si divide tra coloro che lavorano nel quartier generale e quelli che, invece, danno fisicamente la caccia ai fuggitivi.

I cacciatori nel quartier generale

Carlo Biffani , il “capo”;

, il “capo”; Simone Barbato;

Margherita Carlini;

Roberta Catania;

Lorenzo Faletra;

Olga Muscolo;

Lourdes Russo;

Giulia Michelle Stabile.

I cacciatori on the road

Valentino Agunu;

Camilla Fornasari;

Nicola Lazzari;

Sarita Maschietti;

Roberta Sannasardo;

Danilo Testa;

Mirko Valenti;

Massimiliano Volpini.

Come funziona Celebrity Hunted?

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I cacciatori possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia.

Novità di questa stagione è che sia per i fuggitivi che per i cacciatori c’è la presenza del Game Master, un’entità misteriosa che può avvantaggiare gli uni o gli altri, fornendo indizi per dare un po’ più di pepe alla caccia ed alla fuga. Le coppie che raggiungono il punto di estrazione vincono e si dividono il montepremi, da devolvere in beneficenza. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Celebrity Hunted 4, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 40 minuti. Prime Video pubblica i primi tre lunedì 6 maggio e gli ultimi tre il 13 maggio.

Celebrity Hunted 4, chi ha vinto?

Per scoprire la coppia vincitrice di questa edizione bisogna vedere l’ultimo episodio, disponibile su Prime Video da lunedì 13 maggio.

Celebrity Hunted 4, dove vederlo?

È possibile vedere Celebrity Hunted solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Da aprile 2024 nei contenuti sono inseriti alcuni spot pubblicitari: per eliminarli bisogna aggiungere 1,99 euro al mese.