Il caso Mauro Corona starebbe per sbarcare su La7. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, nella puntata di domenica prossima di Non è l’Arena sarebbe prevista l’ospitata dello scrittore alpinista.

Massimo Giletti cercherà di fare chiarezza sulla nota vicenda dell’esclusione di Corona da Cartabianca, il talk show politico del martedì sera di Rai3. E lo farà, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, ascoltando anche le parole degli altri protagonisti della storia di cui già Striscia la notizia si è occupata a più riprese. Infatti, Non è l’Arena farà sentire anche la versione dei fatti di Bianca Berlinguer e di Franco Di Mare, rispettivamente conduttrice del programma e direttore di Rai3.

Qual è il vero motivo per il quale Corona è stato escluso da Cartabianca? C’è dell’altro oltre al fattaccio della gallina? Qual è la verità?

In queste settimane si era palesata la frattura tra la Berlinguer e Di Mare. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la conduttrice aveva raccontato di sentirsi sola in azienda e di aver incontrato soltanto una volta il direttore, ma l’incontro “è stato molto acceso ed è finito male“:

Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione. Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile.

Di Mare, secondo cui la decisione di escludere Corona dal programma è una scelta aziendale, aveva replicato alla Berlinguer spiegando che lei “è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato“.

Nel mezzo anche il caso della partecipazione di Corona a Linea Bianca, con tanto di successive scuse da parte della Rai.

Giletti domenica prossima a Non è l’Arena non si occuperà solo del triangolo Corona-Berlinguer-Di Mare, ma nella prima parte di trasmissione affronterà ovviamente anche i temi politici più caldi. In studio, non a caso, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi.