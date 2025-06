Netflix, tutte le nuove serie tv in uscita a marzo 2025: Il Gattopardo, The Residence e non solo

A marzo 2025 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di marzo 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita (e non solo).

Le serie tv su Netflix a marzo 2025

La solita vagonata di serie tv da tutto il mondo ci aspetta a marzo 2025 su Netflix. Sono tantissimi i titoli che arrivano, quasi tutti con le loro stagioni complete rendendo sempre più difficile vedere davvero qualcosa. L’obiettivo è chiaro riempire i propri abbonati di qualsiasi cosa proveniente da ogni paese per evitare che si possano accorgere che c’è anche altro in circolazione.

1 sabato – Resident Alien s.2

The Potato Lab s.1 (Corea del Sud, puntate settimanali)

City Hunter s.3-4 (anime)

Frieren – Oltre la fine del viaggio s.1

s.2 s.1 (Corea del Sud, puntate settimanali) s.3-4 (anime) s.1 3 lunedì – Hot Wheels a tutto gas! s.3 (animazione)

s.3 (animazione) 5 mercoledì – Il Gattopardo , miniserie

Just One Look , miniserie di Harlan Coben (Polonia)

Medusa s.1 (Colombia)

, miniserie , miniserie di Harlan Coben (Polonia) s.1 (Colombia) 6 giovedì – Beauty in Black s.1B

s.1B 7 venerdì – Quando la vita dà mandarini s.1 (Corea del Sud)

s.1 (Corea del Sud) 12 mercoledì – Benvenuti in famiglia s.1 (Messico)

s.1 (Messico) 13 giovedì – Adolescence, miniserie inglese

miniserie inglese 19 mercoledì – Totenfrau – La signora dei morti s.2 (Austria)

s.2 (Austria) 20 giovedì – The Residence s.1

Segreti e Scommesse s.1 (Turchia)

Wolf King s.1 (anime)

s.1 s.1 (Turchia) s.1 (anime) 21 venerdì – Go! s.1 (Sudafrica)

s.1 (Sudafrica) 25 martedì – Weak Hero s.1

s.1 26 mercoledì – Atrapados – In trapola, miniserie Harlan Coben (Argentina)

– miniserie Harlan Coben (Argentina) 27 giovedì – Survival of the Thickest s.2

s.2 28 venerdì – Manuale per Signorine s.1 (Spagna)

Marzo 2025 su Netflix, le serie tv consigliate

Tra i tanti titoli in arrivo a marzo, senza voler affidarsi alla sorte o andare a pescare tra i tanti titoli provenienti da tutte le parti del mondo che sono da scoprire, proviamo a scrutarne nel dettaglio cinque che in qualche modo potrebbero essere interessanti.

Il Gattopardo – miniserie – 5 marzo

Presentato in pompa magna al Grand Hotel Plaza di Roma, dove è stata girata anche una scena della miniserie, arriva il 5 marzo Il Gattopardo, adattamento del classico romanzo di Tomasi di Lampedusa con Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Benedetta Porcaroli e Saul Nanni nel cast. La serie prova a esplorare con uno sguardo contemporaneo temi universali come il potere, l’amore e il costo del progresso. Ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, racconta di Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.

Just one Look – miniserie – 5 marzo

Il mese di marzo porta su Netflix due nuove miniserie tratte dai romanzi di Harlan Coben (autore americano di gialli che hanno avuto diversi adattamenti come Suburbia Killer, Missing You, Un inganno di troppo), la prima è Just one Look. La miniserie è un adattamento polacco di un romanzo già portato in formato miniserie nel 2017 in Francia (e approdato in Italia su Canale 5 con il titolo di Solo uno Sguardo). Al centro la storia di Grace che trova la foto del marito con la faccia sbarrata e scopre che è stato rapito da un uomo del suo passato.

Adolescence – miniserie – 13 marzo

Adolescence è una miniserie inglese in 4 episodi con la particolarità di essere girati in un’unica sequenza. Al centro a storia di come il mondo di una famiglia finisca sottosopra quando il tredicenne Jamie Miller è arrestato per l’omicidio di una ragazza adolescente che frequenta la sua scuola. Stephen Graham interpreta il padre di Jamie.

The Residence – prima stagione – 20 marzo

Nuova serie tv prodotta da Shonda Rhimes e ambientata alla Casa Bianca. The Residence è creato da Paul William Davies (Scandal, For the People) ed è un insolito murder mystery dalle venature comiche ambientato durante una cena di stato. “132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa” recita la sinossi ufficiale. Ricco il cast con Uzo Aduba nei panni della detective e Randall Park in quelli dell’agente speciale FBI Edwin Park. Inoltre ci sono Giancarlo Esposito, Molly Griggs, Dan Perrault, Mel Rodriguez, Ken Marino, Kylie Minouge nei panni di sè stessa.

Atrapados-In trappola – miniserie – 26 marzo

Atrapados – In Trappola è la seconda miniserie tratta da un romanzo di Coben in arrivo a marzo. Questa volta ci si sposta in Argentina a Bariloche, città della Patagonia. La giornalista Ema Garay sale alla ribalta dei media digitali denunciando i criminali che riescono a eludere la legge. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Leo Mercer, una figura rispettata della comunità che diventa il principale sospettato nelle sue indagini sulla scomparsa di una sedicenne. Mentre cerca la verità, Ema si trova costretta a confrontarsi con i propri demoni.

Marzo 2025 su Netflix non solo serie tv

Tante le novità in arrivo su Netflix a marzo 2025 anche oltre il mondo delle serie tv in particolare spicca il 31 marzo la seconda stagione del talent Nuova scena dedicato al mondo rap con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain in giuria. Il 4 marzo arriva il documentario With Love, Meghan con Meghan Markle, il 6 ci sarà L’amore è cieco: Svezia – Dopo l’altare seguito il 13 dalla seconda stagione dell’edizione svedese del dating show. Tra i documentari si segnalano l’arrivo di Formula 1: Drive to Survive arrivato alla settima stagione e di American Manhunt: Osama Bin Laden.

Per quanto riguarda i film The Electirc State con Chris Pratt e Millie Bobby Brown è il titolo originale su cui punta la piattaforma, mentre arriva in prima visione dopo le sale Il ragazzo dai Pantaloni rosa.