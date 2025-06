Kim Rossi Stuart, Deva Cassell e Benedetta Porcaroli presentano la miniserie in arrivo il 5 marzo su Netflix

Il Gattopardo è l’attesa miniserie Netflix, in partenza il 5 marzo, che è stata inserita anche tra i titoli internazionali nel corso della presentazione delle novità del 2025 italiane e globali. Un attestato di stima da parte della sede centrale di Netflix che era stato particolarmente evidenziato anche da Tinny Andreatta (VP per i contenuti locali di Netflix) in quella occasione. La miniserie è ovviamente tratta da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore.

Netflix ha scelto di presentare la serie con una conferenza stampa che si tiene oggi, martedì 25 febbraio, dalle 12.30 nella cornice del Grand Hotel Plaza di Roma, alla presenza del cast principale formato da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassell. La miniserie è diretta da Tom Shankland (già regista di miniserie come The Serpent o I Miserabili), che ha diretto 4 episodi, Giuseppe Capotondi (regista del quarto episodio) e Laura Luchetti (episodio 5). Richard Warlow e Benji Walters hanno scritto le sceneggiature mentre Paolo Buonvino si è occupato delle musiche.

La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso. Ambientato in Sicilia nel periodo dei moti del 1860 Il Gattopardo racconta la storia di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio che con la minaccia dell’unità d’Italia, capisce che la sua casata è in pericolo. Per evitare di soccombere stringerà nuove alleanze, il matrimonio tra Angelica e il nipote Tancredi potrebbe salvarli, ma spezzerebbe il cuore della figlia Concetta.