Netflix, le novità del 2025: Squid Game 3 a giugno, Andreatta promette “un titolo originale italiano al mese”

Il Mostro, Maschi Veri, Too Hot Too Handle tra le novità italiane, a livello internazionale arriveranno The Four Seasons, Black Rabbit e The Beast in me

“Sarà il miglior anno di sempre” è la frase che hanno ripetuto come un mantra, tra Los Angeles e Roma, Bela Bajaria responsabile dei contenuti internazionali di Netflix e Tinny Andreatta vice presidente per i contenuti italiani di Netflix durante la presentazione dei contenuti (o meglio di una loro parte) in arrivo su Netflix nel 2025. Un evento che ha fuso l’anima internazionale e quella locale di Netflix con una prima parte in collegamento da Los Angeles (alle 9 del mattino come ci ha tenuto a rimarcare John Mulaney presentando il suo nuovo show), seguita da una dedicata alle varie sedi nazionali, tra cui appunto l’Italia.

L’evento è servito a Netflix per offrire un quadro dell’offerta in arrivo nel corso dell’anno in cui ci saranno titoli come Mercoledì e le conclusioni sia di Stranger Things che di Squid Game con la terza stagione che debutterà il 27 giugno 2025. Proprio questa data ufficiale è stata tra le poche vere novità (anche se era stata spoilerata nelle scorse settimane) visto che sono stati presentati titoli pronti e in arrivo nei prossimi mesi. Sul fronte italiano ci si è spinti fino a offrire uno sguardo al 2026 con Motor Valley con Luca Argentero e Giulia Michelini le cui riprese sono ancora in corso ed è stato anticipato l’arrivo in autunno di Il Mostro dedicato al caso del mostro di Firenze.

Netflix, 2025: le novità italiane

Il prossimo ottobre Netflix festeggia i 10 anni in Italia e lo fa regalandosi l’offerta italiana più ricca di sempre, come ha anticipato Tinny Andreatta spiegando che l’obiettivo è di presentare più di un titolo originale al mese, come hanno iniziato a fare a gennaio con ACAB – La serie, Ilary e Mica è colpa mia e proseguiranno a febbraio con Storia della mia famiglia e la docuserie Miss Italia non deve morire. Ad arricchire l’offerta italiana ci penseranno anche i film che dopo la sala arriveranno sulla piattaforma di streaming in prima finestra pay. Il primo sarà Parthenope di Paolo Sorrentino disponibile il 6 febbraio, cui seguiranno L’Abbaglio (ancora nei cinema) e Io e te dobbiamo parlare.

Proprio i film originali italiani sono mancati nella presentazione come è stato fatto notare ma la responsabile della divisione Arianna De Chiara e la stessa Andreatta hanno spiegato che “molto presto arriveranno novità riuscire a trovare i progetti giusti richiede del tempo“. Come ha confermato Bela Bajaria da Los Angeles il pubblico di Netflix guarda molti film “almeno 7 al mese e per questo dobbiamo farne per abbracciare tutti i generi“.

“La nostra vocazione primaria è raccontare l’Italia pensando al gusto del pubblico italiano con prodotti che talvolta riesco a raggiungere anche quello internazionale” ha sottolineato Andreatta puntando su 4 parole chiave per i nuovi progetti: sfida, cambiamento, coraggio e ambizione.

Le serie tv

“Molte serie tv nascono come miniserie ma stiamo lavorando anche su progetti pensati per andare avanti” ha spiegato Tinny Andreatta parlando dell’offerta dedicata alle serie tv. Tutti i titoli (tranne Motorvalley) sono in arrivo nel corso dell’anno.

Il Gattopardo, in arrivo il 5 marzo, incarna l’ambizione di Netflix Italia, non a caso Andreatta ha sottolineato con orgoglio come fosse tra le produzioni internazionali citate nella presentazione da Los Angeles da Bajaria. Benedetta Porcaroli che interpreta Concetta e Deva Cassel (incredibilmente identica alla madre Monica Bellucci nel modo di parlare e nella gestualità) che è Angelica, hanno presentato i loro personaggi e il trailer che restituisce proprio questo senso di ambizione e sfarzo di una miniserie con una vocazione internazionale.

Luca Argentero e Giulia Michelini ci hanno proiettato al 2026 con Motorvalley, le cui riprese sono ancora in corso in Romagna, una serie action con al centro la storia di un pilota caduto in disgrazia salvato dall’erede di un’importante scuderia che cerca il rilancio attraverso una giovane pilota. “L’action sarà una parte importante della serie che mira a raccontare anche la Romagna e la sua gente” hanno spiegato i due protagonisti.

Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti hanno presentato Maschi Veri, adattamento della commedia spagnola Machos Alfa, promettendo risate e divertimento in questa serie che racconta 4 amici sulla quarantina che cercano di capire come stare in un mondo che ha superato i vecchi stereotipi sul maschio.

Arriverà nel corso del 2025 Mrs. Playman (in 7 episodi) diretta da Riccardo Donna, con Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo la donna che negli anni ’60/’70 guidava Playmen la risposta italiana a Playboy. Nel 2025 vedremo Sara – la donna nell’ombra tratta dalla saga di Maurizio de Giovanni con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, la protagonista è Sara ex agente dei servizi segreti che si è ritirata da tempo, ma per far luce sulla morte del figlio, chiede un favore a una vecchia amica e si ritrova invischiata nella sua precedente vita.

Infine è stato mostrato un primo teaser di Il Mostro, la serie tv in arrivo in autunno, diretta da Stefano Sollima e prodotta da The Apartment, dedicata al Mostro di Firenze e alle complesse indagini per trovare questo serial killer. La serie è basata sui fatti realmente accaduti, ricostruiti attraverso inchieste giornalistiche, atti processuali e testimonianze.

Novità unscripted

“In Italia siamo tra i più bravi negli adattamenti, grazie a Fremantle e Banijay abbiamo una lunga tradizione e riusciamo a prendere i prodotti internazionali rendendoli italiani” si è esposto Giovanni Bossetti (responsabile della divisione unscripted) commentando i tre titoli unscripted presentati per il 2025, che sono adattamenti di format già esistenti e presenti su Netflix.

Oltre al ritorno di Nuova Scena – Rhythm & Flow, ci saranno le versioni locali di L’amore è cieco (prodotto da Banijay) e di Too Hot to Handle (prodotto da Fremantle). In L’amore è cieco: Italia un gruppo di single cercano l’anima gemella e qualcuno da sposare, lontani dalle distrazioni del mondo esterno e senza mai vedersi. Too Hot to Handle è il reality in cui vince chi si astiene (e non nell’urna elettorale…).

Netflix 2025 le novità internazionali

“Non sapete cosa vi aspetta” è il claim ripetuto tra Los Angeles e Roma. Bela Bajaria ha sottolineato come “con oltre 700 milioni di persone che guardano Netflix non possiamo essere una cosa sola”. E rispondendo a un articolo del New York Times ha aggiunto che per loro “la creatività non è morta”, che investono su titoli per catturare l’attenzione di più pubblico possibile, pensando a tutto il mondo perché “la maggior parte privilegia prodotti del proprio paese”.

Oltre alla data del 27 giugno 2025 per la terza e ultima stagione di Squid Game non ci sono stati altri annunci particolari. Anche a livello internazionale è stato offerto uno sguardo in generale all’offerta del 2025 che include il finale di Stranger Things di cui è stato mostrato un dietro le quinte delle riprese e la seconda stagione di Mercoledì. Arriveranno nel corso dell’anno la commedia The Four Seasons di Tina Fey adattamento del film del 1981 di Alan Alda, con al centro le vacanze di 3 coppie in 4 periodi dell’anno.

Il catalogo Netflix risponde anche all’esigenza di chi cerca prestige tv, titoli acclamati dalla critica, premiati e “di cui si discute nei salotti di New York e Los Angeles” ha aggiunto Bajaria. Nel 2025 questi titoli da tenere d’occhio sono Zero Day (in arrivo il 20 febbraio), Black Rabbit con Jaso Batman e Jude Law, The Beast in Me con Claire Danes e Matthew Rhys, Death by Lightning con Matthew Macfadyen e Nick Offerman.

I fratelli Duffer hanno definito la nuova stagione di Stranger Things “la più grande e ambiziosa di sempre”, per poi anticipare i due progetti che arriveranno nel 2026 The Boroughs, sull’avventura di un gruppo di anziani in un casa di riposo, e Something very bad is going to happen su una coppia nella settimana prima delle nozze.

Tra i vari annunci anche i film Frankenstein di Guillermo Del Toro e RIP con Ben Affleck e Matt Damon; il 12 marzo ci sarà la versione USA di Temptation Island. Il 13 marzo arriverà la serie Adolescence su una famiglia travolta dall’arresto del figlio per aver ucciso una ragazza. Infine il 5 giugno ci sarà la nuova stagione di Ginny & Georgia. Ma tutte le diverse uscite ve le ricorderemo mese dopo mese nel classico appuntamento con le uscite.