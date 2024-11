Chi ha apprezzato Unica può iniziare a fare il conto alla rovescia per l’uscita di Ilary, il nuovo progetto targato Netflix con protagonista Ilary Blasi, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 9 gennaio 2025.

Al contrario di Unica, Ilary sarà una docu-serie composta da 5 episodi, diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi e Peppi Nocera, con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia.

Se nel precitato documentario Unica, uscito su Netflix nel 2023, Ilary Blasi si è soffermata soprattutto, se non unicamente, sulla dolorosa separazione dall’ex marito Francesco Totti, fornendo la propria versione e aggiungendo dettagli inediti sulla vicenda che ha monopolizzato la cronaca rosa per mesi, Ilary si preannuncia come una docu-serie più positiva e divertente, che ha l’intento di mostrare la nuova vita della conduttrice romana.

Ad esempio, restando comunque focalizzati sulla vita sentimentale di Ilary Blasi, in Ilary parlerà per la prima volta Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui la conduttrice fa coppia fissa da circa due anni. Nella docu-serie, Ilary Blasi racconterà il loro primo incontro.

Stando al comunicato ufficiale, la docu-serie porterà “lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle più grandi icone della tv italiana, una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi, che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi” ossia “con autoironia e leggerezza”.

Il comunicato promette anche che Ilary Blasi si mostrerà come non si è mai mostrata fino ad ora “autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino”.

Nel teaser ufficiale, invece, vediamo Ilary Blasi intenta a farsi leggere i tarocchi da una cartomante. Nel video, la conduttrice afferma che la serie stupirà gli spettatori.

Per Ilary Blasi, si tratta del terzo progetto per Netflix. Oltre a Unica, infatti, la conduttrice è anche apparsa in Intervista a Pedro Alonso, l’attore spagnolo noto in tutto il mondo per il ruolo di Berlino interpretato nella serie omonima e ne La Casa di Carta.

L’anno scorso, la conduttrice ha raccontato la sua verità riguardo la fine del suo matrimonio con Totti anche con il libro Che stupida.

La telenovela, nel frattempo, procede con nuovi capitoli: è notizia recente, infatti, che Ilary Blasi ha denunciato l’ex marito per abbandono di minore.