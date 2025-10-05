Ilary Blasi: età, il divorzio da Totti, gli studi, il nuovo compagno, i figli, profilo Instagram

Ilary Blasi continua ad affascinare con la sua vita professionale e privata. Tutto su di lei e il suo nuovo amore

Ilary Blasi, volto amatissimo della televisione italiana, continua a far parlare di sé tra carriera, vita privata e amore.

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio una delle personalità più seguite e chiacchierate del panorama televisivo italiano. Con il suo sorriso inconfondibile e quella spontaneità che da sempre la contraddistingue, è riuscita a costruirsi negli anni un ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo, senza mai perdere il contatto con la realtà.

Nata a Roma il 28 aprile 1981, Ilary ha oggi 44 anni e può vantare una carriera che spazia dalla moda alla televisione, passando per la conduzione di programmi di successo e per momenti di vita personale che l’hanno inevitabilmente resa protagonista anche fuori dal piccolo schermo.

Ilary Blasi tutto su di lei e il suo nuovo amore

Fin da giovanissima, Ilary ha mostrato una naturale predisposizione per la comunicazione e la scena. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda e della pubblicità, la sua carriera televisiva è decollata con il programma “Passaparola”, dove il pubblico ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Da lì in poi è stato un crescendo di esperienze e successi: dal “Grande Fratello Vip” all’“Isola dei Famosi”, fino ai tanti progetti che l’hanno vista protagonista di prime serate e di conduzioni sempre eleganti ma mai rigide, come solo lei sa fare.

La vita privata di Ilary Blasi, come è noto, ha occupato spesso le prime pagine dei giornali. Il suo matrimonio con Francesco Totti, celebrato nel 2005, è stato per anni uno dei simboli più amati dal pubblico italiano: una coppia iconica, bella e affiatata, capace di incarnare il sogno dell’amore perfetto. Tuttavia, dopo quasi vent’anni insieme, quella favola si è interrotta. Il divorzio tra Ilary e Totti ha fatto molto rumore, tanto che le cronache rosa se ne sono occupate a lungo. Entrambi hanno poi intrapreso strade diverse, trovando nuovi equilibri e nuove relazioni.

Oggi Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto a Bastian Muller, un imprenditore tedesco di 37 anni. L’uomo, riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, è riuscito a restituirle tranquillità e complicità dopo un periodo particolarmente delicato. I due appaiono spesso insieme nei momenti di relax, viaggiando e condividendo la passione per la natura e le avventure all’aria aperta.

Dal matrimonio con Francesco Totti, Ilary ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Tre ragazzi cresciuti sotto i riflettori, ma sempre con una certa discrezione, come la madre ha più volte sottolineato. Nonostante la notorietà, Ilary ha sempre cercato di preservare la normalità della sua famiglia, ponendo grande attenzione al benessere dei figli e al loro equilibrio, anche dopo la separazione.

Oltre al lavoro e alla famiglia, Ilary è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta milioni di follower e rappresenta una finestra privilegiata sul suo mondo. Tra foto di viaggi, momenti di vita quotidiana, collaborazioni e scatti di grande eleganza, la Blasi si mostra per quello che è: una donna forte, ironica e consapevole del proprio percorso.

Dietro il volto televisivo sempre sorridente, infatti, c’è una donna che ha saputo affrontare con determinazione le difficoltà, reinventandosi ogni volta e restando fedele a sé stessa. Non a caso Netflix le ha voluto riservare uno spazio tutto suo. Oggi, mentre continua a costruire il proprio futuro professionale e personale, Ilary Blasi si conferma ancora una volta come una delle figure più autentiche e amate della televisione italiana, capace di far parlare di sé non solo per le vicende sentimentali, ma anche per la sua intelligenza, la sua ironia e la sua innegabile capacità di restare sempre, in ogni situazione, semplicemente sé stessa.