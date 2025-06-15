Ilary Blasi cambia look e torna bionda: la somiglianza con la figlia Chanel

La show girl ha deciso di schiarirsi i capelli con l’arrivo dell’estate e con il nuovo look è identica alla giovane figlia

Ilary Blasi ha deciso di rivoluzionare un po’ il suo look con l’arrivo del caldo. Mentre per molti personaggi dello spettacolo stanno iniziando le vacanze, lei si sta preparando a condurre una nuova edizione di Battiti Live e per farlo, a quanto pare, ha voluto dare una ventata d’aria fresca al suo aspetto. L’ha fatto schiarendosi decisamente i capelli e tornando quasi bionda, proprio come la figlia Chanel Totti.

La ragazza ha recentemente compiuto 18 anni e la somiglianza con la madre è davvero impressionante. Mamma e figlia – al momento – hanno lo stesso colore di capelli e la medesima acconciatura. Del resto si affidano entrambe allo stesso salone, quello di Alessia Solidani nella zona dell’Eur a Roma, che negli anni è diventata praticamente una amica di famiglia.

I nuovi capelli di Ilary Blasi, la show girl rivoluziona il look

Così Ilary Blasi ha deciso di abbandonare il castano che ha avuto negli ultimi tempi, per tornare a un colore più luminoso e tendente al biondo. Una scelta più che azzeccata, anche perché al mare i capelli si schiariscono naturalmente e così ha iniziato lei a illuminarli di più.

Come si vede dalle immagini la Blasi ha optato per una schiaritura graduale sulle lunghezze, si parte da una base più scura per arrivare al biondo delle punte. Lo stesso colore l’ha sfoggiato la bella Chanel, la ragazza è sempre più simile alla madre, non solo fisicamente ma anche nella scelta dei look. Le abbiamo viste l’una al fianco dell’altra in occasione della meravigliosa festa che ha organizzato per i suoi 18 anni, una cerimonia stellare con tanti amici e tutta la famiglia.

In quell’occasione Ilary Blasi e Francesco Totti si sono rivisti, entrambi accompagnati dai rispettivi compagni. Non accadeva da tempo che si ritrovassero nello stesso posto, la separazione – com’è noto – non è stata molto serena e all’inizio i due ex, a colpi di interviste, si sono lanciati accuse molto pesanti. Al momento sembra che il clima sia più disteso, anche perché entrambi hanno ritrovato la felicità al fianco degli attuali partner. Per la show girl, poi, potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio, l’imprenditore tedesco ha deciso di farle la proposta in un modo molto romantico.

Bastian ne ha approfittato di una vacanza sul Lago di Como per farsi avanti e darle l’anello e la Blasi ha accettato di sposarlo. Al momento, però, non si sa nulla delle nozze, ne quando avverranno. Per sapere qualcosa di più bisognerà aspettare che Ilary decida di raccontare tutto, in un’intervista o magari in una terza edizione del documentario Netflix sulla sua vita. Nella prima ha parlato del suo divorzio da Francesco Totti, nella seconda della sua nuova vita e nella terza potrebbe decidere di documentare le sue nozze. Mai dire mai, del resto anche il matrimonio con l’ex capitano giallo rosso fu trasmesso su Sky.