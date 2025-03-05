The Couple, ecco i probabili concorrenti del GF al quadrato di Canale 5 (Retroscena TvBlog)

Dunque il dado è tratto e a Canale 5 (e dintorni) sono davvero convinti di mandare in onda The Couple. Il GF al quadrato, come TvBlog lo ha simpaticamente chiamato, andrà davvero in onda su Canale 5 subito dopo la finale del Grande fratello prevista per lunedì 31 marzo prossimo venturo. In tanti nell’ambiente nutrono seri dubbi sull’efficacia di questo programma. Sopratutto dopo sette mesi ininterrotti di Grande fratello. Oltretutto andando in onda proprio attaccati al reality show condotto da Alfonso Signorini.

The Couple e la difficile sfida del “nuovo” reality show di Canale 5

Tant’è, come accennavamo la decisione è stata presa, quindi volenti o nolenti i fans del reality del lunedì sera di Canale 5 dovranno accettare questo pasto. Poi se qualcuno se ne andrà, oppure se qualcuno in più arriverà, lo scopriremo solo il martedì mattina dopo la prima puntata (meglio dopo la seconda). Poi eventualmente si potranno “rifare la bocca” con la nuova edizione dell’Isola dei famosi.

The Couple, il “cuscinetto” fra il Grande fratello e la nuova Isola dei famosi

Di certo questo di The Couple, che dal GF si prende la casa (seppur leggermente riarredata) più autori e personale tecnico, sarà pur sempre solo un esperimento di qualche settimana. Si dice di sei puntate. Poi partirà L’isola dei famosi, su cui abbiamo puntato i nostri occhi per un’ipotesi particolarmente affascinante circa un ritorno di Simona Ventura. Ma di questo TvBlog ve ne ha già parlato. Compreso l’approdo dell’ottimo Pierpaolo Pretelli nelle vesti di inviato.

The Couple e i primi provini

Torniamo dunque a The Couple e ai primi possibili nomi dei relativi concorrenti. In questi giorni sono in corso i provini e fra questi siamo in grado di aggiungere qualche altro nome a quelli che già vi avevamo sussurrato tempo fa. I nomi di cui vi avevamo parlato erano quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet.

I nomi dei papabili concorrenti

A questi tre nomi oggi siamo in grado di aggiungere anche quelli di Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Si dice sia stato contattato anche Guillermo Mariotto. Ma il giurato di Ballando con le stelle (che potrebbe tornare in tv nel “nuovo” varietà primaverile di Milly Carlucci su Rai1) avrebbe declinato -forse opportunamente- l’invito.

Si parla inoltre di un coinvolgimento in The Couple di Gloria Guida con la figlia. Si vocifera inoltre che sia stata chiesta la disponibilità anche a Paolo Ciavarro, che forse dato il recente lutto che lo ha colpito, per la perdita dell’adorata mamma, potrebbe declinare. Ecco al momento queste sono le ultime notizie che riguardano The Couple, l’esperimento di un GF al quadrato, che sarà condotto da Ilary Blasi nei lunedì post Grande fratello (quello originale) su Canale 5.