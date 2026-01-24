Ilary Blasi e la villa (super lussuosa all’Eur) da 18 milioni: dove vive la conduttrice

Nata e cresciuta a Roma, Ilary Blasi continua a trascorrere la maggior parte del suo tempo nella capitale. Nonostante la storia d’amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco che raggiunge spesso in Germania, Ilary Blasi continua a vivere a Roma insieme ai figli Christian, Chanel e Isabel. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice ha continuato a vivere nelle meravigliosa villa all’Eur in cui viveva con l’ex marito.

Quella di Ilary non è una semplice villa, ma una casa mozzafiato, grande come 20 appartamenti, con sala cinema, spa e un caveau blindato e delle spese di mantenimento davvero importanti. Le immagini della villa vengono mostrate spesso da Ilary Blasi nei contenuti social, ma con il documentario Unica, i fan hanno avuto la possibilità di entrare in quello che è il nido di Ilary e dei suoi figli.

La villa mozzafiato di Ilary Blasi: ecco com’è arredata

La villa di Ilary Blasi si trova al Torrino-Eur, a sud di Roma ed è un vero e proprio centro residenziale il cui valore si aggira intorno ai 18 milioni di euro con delle spese di mantenimento che ammontano a circa 30mila euro mensili. La villa si estende su 1.500 metri quadrati pari ad una ventina di appartamenti. La villa è composta da circa 25 stanze distribuite principalmente su un unico livello.

E’ circondata da un lungo muro di cinta e un viale alberato che proteggono la privacy non solo di Ilary ma di tutta la famiglia. La villa, inoltre, si affaccia su un immenso giardino, molto curato, in cui spicca una piscina dove Ilary si rilassa durante le calde giornate estive insieme alle figlie Chanel e Isabel, ma anche alle sorelle e al resto della famiglia.

Gli interni hanno uno stile sobrio ed elegante con elementi d’arredo semplici ma anche molto raffinati. Parquet e marmi bicolori caratterizzano i pavimenti mentre gli ambienti sono resi molto luminosi dai soffitti a cassettoni. La villa è super tecnologica: le luci, la sicurezza e le tapparelle vengono gestiti dalla domotica di cui è dotata la casa. All’interno della villa è presente anche un grande caveau blindato dove vengono custoditi i vari oggetti di valore.

Oltre ad una grande cucina e agli ampi saloni dove la conduttrice organizza anche pranzi e cene di famiglia, all’interno della villa sono presenti anche una palestra attrezzata, una piscina interna e una zona benessere con una spa, una zona cinema mentre all’esterno spicca un campo da tennis.

Una villa da sogno, dunque, quella in cui vive Ilary condividendo con la propria famiglia sia momenti felici che momenti meno belli.