Nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, è comparso sui canali social di Netflix Italia il primo trailer di Miss Italia non deve morire, titolo di un documentario che già dal titolo ha scaturito reazioni contrastanti in rete. Arriverà mercoledì 26 febbraio, ma il minuto riassuntivo ci porta un antipasto con alcune citazioni e immagini storiche – recenti e non – che raccontano in frame uno spaccato di storia socio-culturale e di costume per decenni appuntamento fisso di fine estate in tv.

Miss Italia non deve morire su Netflix, tralier

“Da milioni di spettatori al declino: la storia di uno degli eventi nazional-popolari più famosi d’Italia, e quella di Patrizia Mirigliani che ne ha ereditato la guida dal padre” recita la descrizione della piattaforma.

Descrizione

Nel filmato alcune immagini d’effetto ritraggono l’attuale patron Patrizia Mirigliani, colei che ha ereditato nel 2003 l’organizzazione di Miss Italia: “In quegli anni facevamo gli stessi ascolti del Festival di Sanremo” dice, seguita dall’annuncio storico di Francesco Giorgino al Tg1: “La Rai ha deciso di non trasmettere Miss Italia“. In due attimi le due facce, lo sfavillante successo mediatico e la crisi che ha circondato l’evento. A seguire vari backstage tratti dalle ultime edizioni, la maggior parte trasmesse via streaming in cui si evidenzia la trasformazione dell’evento ‘retrocesso’ sino a diventare per qualcuno la “sagra della porchetta“. Sbuca anche Vittorio Sgarbi, sostenitore di Miss Italia, che grida “Perché Sanremo sì e Miss Italia no?“.

Tra i flashback compaiono i volti rappresentativi della Miss Italia conosciuta su Rai 1: da Claudia Andreatti (poi divenuta annunciatrice Rai e inviata di programmi) a Caterina Balivo, Silvia Toffanin. Manca ad ora Ilary Blasi, che su Netflix c’è già, ma in altra veste.

Sinossi

Il documentario quindi non solo ripercorre la storia di Miss Italia e quella di Patrizia Mirigliani, ma mette alla luce la determinazione dell’organizzatrice che tenta il tutto per tutto nell’obiettivo di salvare la manifestazione. Riuscirà Patrizia a salvare Miss Italia e dunque se stessa?

Come detto i social hanno già alzato il tiro sulla discussione che il trailer ha generato. Cosa ci si può aspettare da Miss Italia non deve morire al di là del titolo-appello? La curiosità è tanta.

Miss Italia non deve morire, produzione

E’ ideata da Pietro Daviddi, David Gallerano (questi ultimi dirigono anche la regia). E’ prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle e da Tommaso Bertani per Ring Film.