Un Inganno di troppo (Fool me Once in originale) è la miniserie originale con cui Netflix inaugura il 2024. Un nuovo mystery drama adattamento di un romanzo di Harlan Coben, che torna nel Regno Unito dopo Safe, The Stranger e Stay Close. Scritta da Danny Brocklehurst, la miniserie vede come protagonista Michelle Keegan e la presenza nel cast di Richard Armitage, meno coinvolto rispetto ad altre serie di Coben del passato. Un Inganno di troppo ha tutte le caratteristiche giuste per rappresentare il modo migliore per iniziare l’anno per gli appassionati del genere thriller, tra colpi di scena e svolte inaspettate per lo più guidate dalle emozioni dei protagonisti. Senza spoiler vediamo perché è una miniserie da non perdere.

Un Inganno di Troppo, la trama

La sinossi di Un Inganno di Troppo è ovviamente parziale e un mero punto di partenza di tutto quello che vedrete nel corso degli episodi. Maya Stern è un ex capitano dell’esercito che ha appena sepolto il marito, brutalmente ucciso in strada a colpi di pistola. Una sua amica le regala una cornice elettronica porta foto che nasconde anche una telecamera, da mettere nella stanza della figlia per sorvegliare Isabella la baby sitter che lavora con la ricca famiglia del marito da tempo. Riguardando per curiosità le immagini, Maya vede improvvisamente un uomo giocare con la figlia di due anni. Sembra impossibile, eppure nel video c’è Joe il marito morto. Cosa sta succedendo a Maya?

Indagando sull’omicidio e su questo misterioso video, Maya finisce per scontrarsi con la suocera Judith, per portare alla luce vecchi segreti. Qualche mese prima anche la sorella di Maya era stata uccisa e i suoi figli Abby e Daniel cercano di scoprire la verità. A indagare c’è un detective che deve affrontare i propri demoni personali e un figlio in arrivo.

Un Inganno di Troppo, la recensione

Se c’è una cosa che Harlan Coben sa fare bene è costruire trame piene di colpi di scena attraverso cui sorprendere e confondere lo spettatore, mantenendo sempre alta la tensione. Coben e Brocklehurst, che si è occupato direttamente di Fool me Once, sanno bene come non ci sia niente di più coinvolgente di storie ed emozioni che tocchino direttamente la natura dell’essere umano. Non c’è niente di più travolgente della vita. Ogni nostra scelta, ogni passo che facciamo provoca delle conseguenze che a cascata possono riflettersi sulla vita di infinite altre persone.

L’imprevedibilità dell’essere umano è la chiave dei racconti di Harlan Coben. I suoi thriller sono fortemente ancorati a emozioni basilari. Non racconta complessi complotti, ma storie che guardano al cuore dell’essere umano. Sa quindi come suscitare la curiosità, mantenere viva l’attenzione anche ingannando il lettore e o lo spettatore, un inganno buono cui ci abbandoniamo guardando (o leggendo) un thriller. Sappiamo bene che con questo genere basta un dettaglio per far svoltare tutto il racconto. Maya Stern è una donna ferita, turbata dagli eventi che ha vissuto in passato e sta vivendo. Una donna temprata ma che non ha paura di fronteggiare la ricca famiglia del marito, consapevole che potrebbero rovinarla in un secondo. Sfacciata e poco incline ai compromessi, Maya non accetta un no come risposta, ha una missione da compiere e lo fa senza preoccuparsi delle conseguenze.

Mettendo al centro della scena un personaggio di questo tipo, Un Inganno di Troppo evita inevitabilmente di sfociare in melodrammi, prevale l’azione. Una serie che potremmo definire nervosa, per questo ritmata, in cui è impossibile distogliere lo sguardo. A far da contraltare al lusso ostentato dei ricchi Burkett, abituati a comprare tutto, e alla foga fisica ed emotiva di Maya, c’è l’ispettore Kierce, sfatto e disordinato come il vecchio tenente Colombo di Peter Falk. Un uomo che sta vivendo un momento complicato e al tempo stesso gioioso della sua vita, ma che non si dimentica mai del compito che sta svolgendo.

Un inganno di Troppo è una serie pulita, perfetta, scorrevole, ritmata, che, come i suoi personaggi, sa esattamente dove vuole arrivare e come intrattenere lo spettatore. Una serie luminosa che nella luce, nell’accumulo di scene e di dialoghi nasconde i suoi segreti. Prestate attenzione e probabilmente non riuscirete lo stesso a risolvere ogni mistero di Un Inganno di Troppo.

Un Inganno di Troppo, il cast

Protagonista di Un Inganno di Troppo è Michelle Keegan, attrice inglese vista in 861 episodi di Coronation Street, nel cast di Our Girl e Brassic, che veste i panni di Maya Stern capitano dell’esercito, oggi mamma e addestratrice per piloti di elicotteri. Adeel Akhtar (Utopia) è l’ispettore Kierce, Joanna Lumley è la matriarca Judith Burkett, Richard Armitage è Joe il marito morto di Maya, Emmett J. Scanlan è Shane, amico di Maya mentre Dino Fetscher è Marty McGreggor.

Un Inganno di Troppo, dove è stata girata

La miniserie è stata girata a Manchester e in altre zone del nord ovest del Regno Unito, alcune riprese sono state effettuate in Spagna (probabilmente quelle dei flashback delle missioni militari di Maya).

Un Inganno di Troppo, quante puntate sono

Otto puntate con una durata per lo più vicina all’ora, soltanto l’ultima dura circa 34 minuti.

Un Inganno di Troppo, dove vedere la serie

La miniserie è disponibile in streaming su Netflix.

Un Inganno di Troppo, il romanzo

Il romanzo omonimo rispetto alla miniserie (sia in originale che in italiano) è uscito nel 2016, edito da Longanesi in Italia. L’ambientazione originale è americana, ma le versioni seriali si svolgono sempre in altre location, in questo caso siamo in Inghilterra.

Un Inganno di Troppo 2 ci sarà?

No, non ci sarà una seconda stagione di Un Inganno di Troppo, come per i precedenti adattamenti dei romanzi di Harlan Coben su Netflix si tratta di una miniserie. Quando Coben ha cercato di realizzare una serie vera e propria con Shelter su Prime Video il risultato è stato poco convincente e la serie è stata cancellata.