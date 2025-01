Missing You, i troppi inganni di Harlan Coben aprono il 2025 di Netflix “nel segno del giallo”

Il 2025 di Netflix si apre con un veloce e semplice thriller targato Harlan Coben, garanzia di successo per la piattaforma. La speranza è quella di replicare con Missing You del 1° gennaio 2025, i numeri fatti registrare da Un Inganno di troppo, con 98 milioni di views nei primi 91 giorni e un ottavo posto assoluto tra le serie tv più viste in lingua inglese. A rassicurare lo spettatore che siamo davanti a un Harlan Coben “original” c’è anche la presenza di Richard Armitage ormai diventato un attore feticcio delle sue produzioni. Riuscirà Missing You a replicare il successo di Un inganno di troppo?

Missing You, la trama

La detective Kat Donovan lavora nella sezione delle persone scomparse della polizia. Il fidanzato l’ha lasciata misteriosamente, sparendo senza dirle nulla, 11 anni prima, pochi giorni dopo la morte del padre, uno stimato poliziotto ucciso da un criminale attualmente in fin di vita in carcere. Riuscendo a incontrarlo, l’assassino del padre le rivela una scomoda verità facendo ripartire le sue indagini. Intanto in un app di appuntamenti Kat ritrova l’ex fidanzato e decide di rintracciarlo. Il tutto mentre un ragazzo denuncia la scomparsa della madre e mentre tutti pensano che la madre sia soltanto scappata con il nuovo fidanzato, solo Kat sembra credergli.

Missing You, la recensione

La miniserie Missing You disponibile il 1° gennaio 2025 su Netflix è l’ideale dopo una nottata trascorsa per festeggiare la fine di un anno e l’inizio dell’altro. I colpi di scena continui danno la scarica giusta per ridestare l’attenzione, inoltre la sceneggiatura è costruita per riannodare costantemente tutti i fili per evitare che lo spettatore possa perdersi nelle varie sottotrame imbastite da Coben. Gli sceneggiatori di Missing You accompagnano il pubblico, lo prendono per mano cercando di guidarlo fino alla fine ma senza farlo sforzare, tutto è esplicitato e manifesto nel momento in cui deve esserlo.

Missing You è una miniserie robotica cui manca profondamente l’umanità, in cui i legami tra i personaggi non sono veri ma solo funzionali a raggiungere l’obiettivo di stupire. Tutto quello che vedi nel corso delle puntate è esagerato al fine di costruire l’emozione che deve condurre lo spettatore a restare a bocca aperta quando c’è la risoluzione conclusiva con inevitabile flashback e la classica spiegazione. Tutta la storia si regge su quel improbabile cavillo della casualità che rende la trama al contempo fragile e accattivante.

La miniserie è costruita su una serie di cliché del genere che vengono usati perché tutti sanno che funzionano ma che in qualsiasi corso di scrittura creativa sparso per il mondo, verrebbero elencati tra le cose da non fare. Come sempre capita nelle miniserie di Harlan Coben, la speranza è che la storia prevalga sulla voglia di riflettere dello spettatore, anche per questo bisogna fare in modo che non ci siano momenti di pausa che possano indurre alla spiegazione. Peccato che in questa occasione la debolezza della storia pesi come un macigno sui vari forzati colpi di scena. La banalità dei dialoghi aggrava la situazione di una miniserie che non va oltre la sensazione di un intrattenimento gettato nella mischia solo per fare numero, senza pretese e che debba essere consumato nell’arco di una serata. Come quei film per la tv del ciclo di Rai 2 Nel segno del giallo, solo con qualche ora in più.

Missing You, il cast

La protagonista di Missing You è interpretata da Rosalind Eleazar, alle prese con un ruolo decisamente più piatto e monocorde rispetto a Slow Horses. Nel cast anche Richard Armitage nei panni del sergente, Steve Pemberton veste i panni di un inquietante allevatore di cani.

Rosalind Eleazar è la detective Kat Donovan

Jessica Plummer è Stacey, amica di Kat

Richard Armitage è il sergente Ellis Stagger

Steve Pemberton è TItus

James Nesbitt è Calligan

Lenny Henry è Clint Donovan, il padre di Kat morto 11 anni prima

Marc Warren è Monte Leburne, il criminale in carcere per l’omicidio di Clint

Mary Malone è Aqua

Missing You, il libro

Il romanzo Missing You da cui è tratta la miniserie è inedito in Italia. Uscito nel 2014, il romanzo è ambientato a New York a differenza della miniserie ambientata nel Regno Unito.

Missing You, il mondo di Harlan Coben

Harlan Coben è uno scrittore di romanzi gialli, thriller, ricchi di colpi di scena, che negli ultimi anni sono stati trasformati frequentemente in serie tv. Pur essendo un autore statunitense con i romanzi ambientati nel suo paese, il primo adattamento di un romanzo di Coben è stato fatto in Francia con il film Non dirlo a nessuno nel 2006. Dieci anni dopo nel 2016 sono nate Non hai scelta – Il coraggio di una madre e Solo uno sguardo di TF1, entrambe trasmesse in Italia sulle reti Mediaset con solo la seconda disponibile su Mediaset Infinity+.

Dal 2020 è nata la collaborazione con Netflix che ha portato alla realizzazione di 8 miniserie, adattamenti di altrettanti romanzi trasportati in vari paesi europei dal Regno Unito, alla Francia alla Spagna alla Polonia. Da Un Inganno di Troppo dello scorso anno, gli adattamenti si sono stabilizzati nel Regno Unito. Nel frattempo Harlan Coben ha realizzato anche Shelter per Prime Video, tratta questa volta da una saga letteraria e quindi inizialmente pensata come una serie su più stagioni ma cancellata dopo la prima. Inoltre Coben ha creato anche direttamente delle serie tv non tratte da suoi romanzi come The Five (disponibile su Mediaset Infinity e Serially) e Safe per Netflix. Questo l’elenco delle miniserie tratte dai romanzi di Harlan Coben su Netflix:

Missing You 2 ci sarà?

No, gli adattamenti dei romanzi di Harlan Coben sono tutte miniserie. Piuttosto è già in lavorazione l’adattamento, sempre per Netflix, del romanzo Run Away – Fuga.

Missing You, quando esce?

Alle 9.01 del 1° gennaio 2025.