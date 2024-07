Con parte del cast impegnato su altri set (in primis Claudio Amendola, in autunno di nuovo alle prese con I Cesaroni), è difficile che Nero a Metà 4 veda la luce presto…

L’estate di Rai 1 sta proponendo alcune repliche di fiction andate in onda negli anni passati: una di queste ci porta a chiederci se Nero a Metà 4 si farà. Da oggi, lunedì 22 luglio 2024, la prima rete Rai torna infatti a proporre gli episodi della terza stagione del poliziesco, andati in onda in prima tv nel 2022.

Dodici puntate, suddivisi in sei prime serate, in cui si continua a raccontate la vicenda che ha come protagonisti Carlo Guerrieri (Claudio Amendola, anche regista di alcuni episodi) e Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz), colleghi che nel corso delle stagioni sono riusciti anche ad instaurare, nonostante le divergenze, un rapporto di amicizia e di rispetto reciproco.

Nero a metà 4 si farà?

Il formato della serie, composto da una trama orizzontale (e quindi un caso che si sviluppa nel corso degli episodi) ed una verticale (vale a dire i classici casi di puntata), permetterebbe di far proseguire Nero a metà per ancora molto tempo. Lo aveva detto anche lo stesso Claudio Amendola in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara (Margherita Laterza, ndr), la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”.

Anche gli ascolti della terza stagione sembravano andare nella direzione di un rinnovo: Nero a metà 3 aveva infatti chiuso con episodi visti da più di 4 milioni di telespettatori (share superiore al 20%).Allora come mai non si hanno ancora notizie di una quarta stagione?

Il motivo sta soprattutto negli impegni che, nel frattempo, ha preso il cast fisso della serie, in primis Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi (interpreta di Alba, figlia di Carlo). Il primo ha intrapreso l’avventura di una nuova fiction, Il Patriarca, di cui nella prossima stagione vedremo la seconda stagione, e ha da poco annunciato che a novembre tornerà sul set de I Cesaroni 7, sempre per Mediaset.

Anche Rosa Diletta Rossi ha “traslocato” su Canale 5, dove è protagonista di Maria Corleone, anch’essa in procinto di tornare in tv con una seconda stagione. Anche il resto del cast, nel frattempo, si è dedicato ad altri progetti, rendendo più lunghi i tempi di un possibile ritorno di Nero a metà che, intanto, non è stato confermato da Rai Fiction.

Come finisce Nero a metà 3?

La terza stagione è incentrata sulla scomparsa di Clara, ex moglie di Carlo e madre di Alba. Nel corso degli episodi si scopre che la donna non è nuovamente fuggita, come aveva già fatto in passato, ma è stata uccisa e ritrovata in un magazzino.

Carlo si concentra quindi sulle indagini per scoprire chi l’abbia uccisa: raggiunge così Alfio Pugliani (Maurizio Tesei), spacciatore che gestisce un locale notturno, e la compagna Marzia (Federica Flavoni). È stata quest’ultima, su ordine di Alfio, ad uccidere Clara, con cui era entrata in affari.

Sul fronte dei rapporti tra i personaggi, invece, Carlo e Cristina (Alessia Barela) si riavvicinano, mentre Marco (Alessandro Sperduti), che per l’indagine sull’omicidio di Clara era andato sotto copertura, può tornare da Cinzia (Margherita Vicario). Malik, invece, viene lasciato da Monica (Claudia Vismara), che capisce che l’uomo prova ancora qualcosa per Alba.