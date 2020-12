I programmi tv del Natale 2020 su Rai e Mediaset sono tradizionalmente all’insegna dei film pieni di buoni sentimenti, di babbi natale, di amori corrisposti anche se quest’anno dovranno fare a meno della scorpacciata canonica di film Disney, che la casa madre ha ormai sostanzialmente riservato in esclusiva (o quasi) alla sua piattaforma. Tra sante messe in Vaticano, concerti registrati e grandi classici della vigilia come Una Poltrona per Due, sembra non si sia spazio più per altro. Ma un altro Natale in tv è sempre possibile, anche senza ricorrere all’on-demand (perché così sono buoni tutti). E allora vediamo cosa c’è da vedere di interessante e più o meno natalizio nelle pieghe dei palinsesti delle principali tv (non solo free) italiane.

Che storia è il Natale – 24 dicembre, 21.15 | Rai 5

La prima proposta è la più, a mio avviso, interessante. Rai 5 celebra la sua vigilia ricordando il maestro Ezio Bosso, scomparso qualche mese fa, con una sua ‘lezione’, o meglio con un suo regalo. Dal Teatro dell’Unione di Viterbo, il maestro Bosso racconta musica e vita di Cajkovskij, tra i compositori che più di altri amarono il Natale, attraverso l’analisi vivace e dellla Sesta Sinfonia. Ad accompagnarlo l’Orchestra Europa Filarmonica, il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro e molti ospiti. Una puntata del ciclo Che Storia è la Musica, andata in onda lo scorso anno, ma che viene riproposta come omaggio nel primo Natale senza il maestro.

https://www.facebook.com/raicinque/videos/1290294521351911

Serata De Sica – 25 dicembre, dalle 21.10 | Rai Movie