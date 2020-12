Le feste di Natale del 2020 oltre a essere le prime (e speriamo le ultime) in lockdown, sono le prime in cui abbiamo a disposizione Disney +, una piattaforma di streaming in cui trovare facilmente cartoni animati, serie d’animazione e film da vedere con tutta la famiglia senza dover cercare con uno zapping compulsivo tra i diversi canali.

La piattaforma di streaming Disney che nel 2021 si prepara alla svolta definitiva con l’arrivo del canale Star con programmi per adulti e con tanti titoli Marvel, è anche il posto ideale per scoprire o riscoprire le serie tv del grande universo Disney.

Natale con lo streaming: 5 serie tv da vedere su Disney +

The Right Stuff – Uomini veri

High School Musical: The Musical: The Series

Ducktales

The Mandalorian

Once Upon a Time

The Right Stuff per passare le feste con i talenti dello spazio su Disney +

The Right Stuff – Uomini veri (o Talenti Spaziali in casa Disney hanno usato entrambi i sottotitoli) è l’esempio della forza delle sinergie del gruppo Disney. La serie è prodotta dalla Appian Way di Leonardo Di Caprio con Warner Horizon per National Geographic e solo in un secondo momento è stata trasportata dai canali del gruppo ancora accesi, alla piattaforma di streaming Disney+. Un modo per dare contenuto fresco e inedito alla piattaforma.

Basata sul libro di Tom Wolfe e sul successivo adattamento cinematografico, la serie racconta la vita e le storie dei Mercury Seven gli astronauti scelti per essere tra i primi uomini ad andare nello spazio. Il progetto diede vita a una sorta di primo reality show in cui i 7 uomini scelti con le loro famiglia si ritrovarono sottoposti a una pressante attenzione mediatica. Con una formula classica da period drama familiare con lo spazio sullo sfondo, incentrato più sugli uomini che sulla tecnica, The Right Stuff è l’intrattenimento ideale per chi ha voglia di sognare durante le feste.

High School Musical per cantare durante le feste

Per chi ha voglia di cantare in piedi davanti al divano, su Disney + c’è High School Musical: The Musical: The Series che per non perdere l’atmosfera festosa ha anche da poco regalato uno speciale musicale per le feste con tante canzoni ed esibizioni dei suoi protagonisti e una prima anteprima della seconda stagione. Una delle prime serie tv rilasciate dalla piattaforma di streaming Disney, questa versione di High School Musical racconta di un gruppo di ragazzi del liceo che si preparano a realizzare uno spettacolo teatrale dedicato proprio ai film di High School Musical. Una meta trasposizione seriale in cui i numeri musicali fanno da contraltare alla vita personale dei diversi protagonisti tra amori, relazioni e amicizie.

Ducktales per un Natale…da paperi

Qua la vita a Paperopoli è un gran sballo, corri vai in aeroplano, ma che sballo…la mitica sigla che ha accompagnato la nostra infanzia ci riporta nel mondo dei paperi di Ducktales con zio Paperone e i suoi nipoti alle prese con avventure mitiche in giro per il mondo. Pur essendo un cartone animato Ducktales composto dalle 2 stagioni originali più la serie revival realizzata recentemente, ci trasporta in un mondo di fantasia con cui tornare tutti bambini.

The Mandalorian per un Natale cult

I fan di Star Wars sono ormai in visibilio da mesi, The Mandalorian è quella rinascita dell’universo spaziale della saga creata da George Lucas che stavano aspettando. Dopo tre trilogie sparse nel tempo e gli spinoff, ci è voluta una serie tv come The Mandalorian per dare nuova linfa vitale a tutto il franchise.

Creata da Jon Favreau la serie è ambientata cinque anni dopo Il Ritorno dello Jedi e 25 prima del Risveglio della Forza e segue le vicende di un cacciatore di taglie Mandaloriano che si ritrova a dover recuperare il Bambino appartenente alla stessa razza di Yoda (e per questo chiamato sul web Baby Yoda), diventato praticamente da subito il simbolo della serie. Tra colpi di scena e sorprese una serie da vedere per i fan delle Guerre Stellari e non solo.

Once Upon a Time per un Natale da favola

Alla fine però la scelta migliore per i giorni di festa sono le favole, i grandi classici Disney che ci fanno sognare a occhi aperti. Ma i personaggi delle favole Disney li ritroviamo anche in Once Upon a Time (conosciuta in Italia anche come C’Era Una volta) una serie tv composta da 7 stagioni in cui a causa di una maledizione Biancaneve, Cappuccetto Rosso, il Principe e gli altri personaggi si ritrovano in una cittadina terrestre Storybrooke controllati dalla Regina Cattiva.

Nel corso delle sue stagioni la serie ci insegnerà che dietro a ogni alto malvagio c’è una motivazione profonda e che anche i più cattivi possono essere redenti e trovare la retta via. Tra viaggi in mondi incantati e scelte (soprattutto visive) talvolta discutibili, Once Upon a Time è la favola capace di accontentare tutti durante le feste, anche gli amanti dei misteri.