Forte del marchio Disney, la piattaforma di streaming Disney+ nel giro di un anno dal lancio negli USA (in Italia è arrivata solo a marzo in pieno lockdown) ha già raggiunto 86.8 milioni di dollari. E l’intenzione è quella di procedere spedita con forti investimenti nel settore dello streaming.

Durante un incontro con gli investitori, Disney ha annunciato l’arrivo di 10 nuove serie tv Marvel, 10 di Star Wars e 15 film live-action o animati e serie Pixar in arrivo nei prossimi anni. L’obiettivo è riuscire ad avere un contenuto inedito a settimana grazie alla varietà dei suoi mondi: Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar e da febbraio in Europa anche Star con contenuti del gruppo (tra ABC Studios, Hulu e FX) destinati a un pubblico adulto.

Proviamo a mettere ordine tra i titoli annunciati in arrivo prossimamente su Disney+.

Lucasfilm

Star Wars ma non solo per la società parte del gruppo Disney, in particolare sono in arrivo due spinoff legati a The Mandalorian la cui terza stagione potrebbe arrivare a dicembre 2021.

Ahsoka: limited series/miniserie dedicata al personaggio di Ahsoka Tano visto in The Mandalorian, con Rosario Dawson come protagonista; la sceneggiatura di Dave Filoni.

: una serie ambientata nell’universo di The Mandalorian che si incrocerà con altre storie e porterà a un unico grande e importante evento. Andor: attesa per il 2022 la serie tv con Diego Luna che riprenderà il ruolo di Cassian Andor visto in Rogue One: A Star Wars Story; scritta da Tony Giltory descritta come uno spy thriller, vede nel cast Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller.

: serie animate sperimentali su R2-D2 e C3PO Willow: nel 2022 è atteso il sequel del film di Ron Howard del 1988 con Warwick Davis che riprenderà il ruolo dello stregone Willow Ufgood.

Le serie Tv Marvel su Disney+

Le serie tv Marvel su Disney+ dovevano essere la grande novità della nuova piattaforma di streaming ma la pandemia ha ritardato tutte le riprese facendo così slittare di un anno l’arrivo delle prime produzioni. Gestite direttamente da Marvel Film serie e miniserie saranno inserite nell’universo cinematografico e vedranno protagonisti i personaggi del mondo Marvel.

WandaVision : debutta il 15 gennaio con Elizabeth Olsen e Paul Bettany che riprendono i ruoli di Wanda e Visione che vivono in una periferia idealizzata ma nulla è come sembra

: uno speciale scritto da James Gunn per le feste del 2022 I Am Groot: cartone animato sul personaggio del piccolo albero antropomorfo

Il mondo Pixar

Pixar vuol dire film e serie animati ma anche documentari in arrivo sulla piattaforma

Inside Pixar : documentario che porta negli studi

: documentario che porta negli studi Soul: film rilasciato il giorno di Natale 2020

nell’autunno 2022 arriva una serie animata sui personaggi di Cars Win or Lose: serie animata originale in arrivo nel 2023 su una squadra di softball di una scuola media

Disney

Sinonimo di film, documentari e cartoni animati, il mondo Disney è l’ossatura della piattaforma di streaming e punta anche in futuro su una commistione di novità e vecchi titoli.

I film : Hocus Pocus 2; Three Men and a Baby – Tre uomini e un bebè con Zac Efron; Raya and the Last Dragon; Sister Act 3; Disenchanted; Peter Pan & Wendy live action; Pinocchio live action con Tom Hanks; Chip N’ Dale: Rescue Rangers; Una notte al museo in versione animata

: The Keanon Lowe Porject; Gree Freak sulla star NBA Antetokounmpo; Le serie animate: Moana, The Seires nel 2023 spinoff del film; Tana nel 2023; Iwaju una nuova serie animata nel 2022; Zootopia+; Baymax; L’era Glaciale le avventure di Buck Wild.

Ma Walt Disney Television realizzerà anche serie tv live action originali per Disney+, vediamo quali:

: tratto dal romanzo di Trenton Lee Stewart con Tony Hale protagonista, racconta di una misteriosa scuola The Institute in cui un gruppo di orfani devono fermare un complotto globale Turner e il Casinaro – Turner & Hooch: Josh Peck è il protagonista di una serie tv adattamento del film omonimo con un detective e il suo cane

National Geographic

Il mondo di National Geographic su Disney+ è fatto di documentari come Cousteau o A Real Bug’s Life ma anche della quarta stagione di Genius che sarà in esclusiva su Disney+ e sarà dedicata a Martin Luther King Jr.