Hawkeye – Occhio di Falco, la serie tv Marvel per Disney+ inizia a prendere corpo, ecco il cast

Solo a gennaio debutterà su Disney+ la prima tanto attesa serie del mondo Marvel per la piattaforma di streaming, WandaVision. Intanto però Marvel Studios continuano a lavorare ai prossimi progetti che, nelle intenzioni originali, dovrebbero sempre più intrecciare l’universo cinematografico Marvel con quello della serialità. Tra queste c’è Hawkeye – Occhio di Falco incentrata sul personaggio di Jeremy Renner.

Proprio Renner farà parte del cast di quella che viene definita una limited series, una serie limitata come definiscono gli americani quei progetti dal numero ridotto di episodi, in genere tra i 6 e i 10 episodi, che pur avendo potenzialmente un finale chiuso, lasciano una porta aperta su un possibile sviluppo futuro. Una definizione meno netta di quella che include il nostro termine miniserie. L’obiettivo delle serie Marvel di Disney+ è quello di creare prodotti che possano interagire con i film e quindi magari ritornare per ulteriori sviluppi o per introdurre nuovi personaggi.

Per quanto riguarda Hawkeye – Occhio di Falco non ci sono molti dettagli ben definiti. Hailee Steinfeld sarà il personaggio di Kate Bishop che nei fumetti Marvel prende in mano da Clint Barton (Renner) il mantello di Hawkeye diventando la nuova Occhio di Falco, parte dei Giovani Avengers.

Nel cast della serie è stato annunciato l’arrivo di Vera Farmiga (Bates Motel in tv, The Conjiuring al cinema) che sarà Eleanor Bishop la mamma di Kate nella serie che dovrebbe esser scritta da Jonathan Igla. Faranno parte del cast anche Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox e Zahn McClarnon.

Fee sarà Kazi diminutivo di Kazimierz Kazimierczak un personaggio dell’universo Marvel, un mercenario che i fan dei fumetti conocono anche come il cattivo Clown. Dalton interpreterà Jack Duquesne probabilmente una nuova versione del mentore di Occhio di Falco, Jacque Duquesne conosciuto anche come Swordsman che nei fumetti è sia un cattivo che un eroe.

Pugh riprenderà il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (Scarlett Johansson) introdotta nel film dedicato che doveva essere rilasciato la scorsa primavera ma, ritardato dalla pandemia, è adesso previsto per maggio 2021. Alaqua Cox sarà Maya Lopez vero nome del personaggio dei fumetti Echo, una nativa americana sorda capace di replicare alla perfezione i movimenti degli altri rendendola imbattibile nei combattimenti. McClarnon sarà William Lopez il padre di Maya, Willie “Crazy Horse” Lincoln come è chiamato nei fumetti.

La produzione della serie tv sarebbe iniziata tra Atlanta e New York in questi giorni. Hawekeye dovrebbe arrivare entro la fine del 2021 su Disney+ sicuramente dopo WandaVision atteso il 15 gennaio, ma anche dopo Falcon and Winter Soldier e Loki. Tra le altre serie in arrivo del mondo Marvel ci saranno She-Hulm, Ms. Marvel, Moon Knight e un progetto su Nick Fury.