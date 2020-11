Il mese di Dicembre delle serie tv di Disney+ è segnato dai “finali”, un mese di arrivederci più che di attesi benvenuti. Il 4 dicembre termina la prima stagione della serie italiana I Cavalieri di Castelcorvo mentre venerdì 18 dicembre ci sarà l’atteso finale della seconda stagione di The Mandalorian e per i fan della serie e di Star Wars partirà già il conto alla rovescia verso la terza stagione.

Ma a Dicembre tutti gli ex bambini degli anni ’90 potranno rituffarsi nella loro infanzia e navigare tra i dollari del deposito di Zio Paperone: l’11 dicembre saranno caricate su Disney+ le due stagione della storica Ducktales – Avventure di Paperi e basta solo la sigla per iniziare a vagare nei ricordi.

Venerdì 11 dicembre la musica sarà ancora protagonista con l’episodio speciale per le feste della serie di High School Musical: The Musical. Una puntata speciale con le canzoni di Natale, Hannukkah e Capodanno con i ragazzi protagonisti che condivideranno i ricordi delle loro vacanze. Non solo Joshua Bassett canterà in versione acustica una canzone originale scritta per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Seires.

Se il vostro sogno è la danza preparatevi per lasciarvi trasportare nel mondo di On Pointe – Sogni in Ballo una docu-serie che racconta la vita nella School of American Ballet di New York dove studiano ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 18 anni sperando di diventare ballerini professionisti.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Dicembre