86 milioni di abbonati a Disney+ non bastano. Lo streaming del gruppo Disney è pronto per giocare l’asso nella manica e lanciare la sfida definitiva a Netflix sul suo stesso terreno: la quantità. Infatti oltre ai tanti annunci del mondo Disney+ durante la giornata dedicata agli investitori, il gruppo ha annunciato il lancio internazionale di Star una piattaforma di streaming che porterà in tutto il mondo anche i contenuti per adulti, più maturi della multinazionale.

L’arrivo di Star è atteso in Italia e in Europa il 23 febbraio 2021 e si porterà dietro anche un aumento del costo dell’abbonamento che dovrebbe arrivare a 8.99 € al mese rispetto ai 6.99 € attuali. Star sarà inclusa dentro Disney+, come un bottone specifico accanto a quelli Marvel, Pixar, National Geographic per identificare un preciso nucleo di contenuti della piattaforma. In America Latina sarà una piattaforma di streaming separata, ma questo a noi interessa meno.

Quello che ci interessa è che finalmente, anche se a un inevitabile costo più alto, Disney+ si allarga a un pubblico meno familiare, meno attento al mondo dei fumetti, degli eroi, dell’animazione.

Le serie tv di FX e Hulu su Star

All’interno di Star ci saranno contenuti della mega libreria di Disney Television, FX e Hulu, comprese le novità in arrivo, annunciate nei mesi scorsi su Hulu come la mystery comedy con Steve Martin Only Murders in the Building, o The Dropout o la miniserie Dopesick sul consumo degli anti dolorifici negli USA. In arrivo nel 2021 anche quei titoli FX on Hulu come The Old Man, lo spinoff di American Horror Story American Horror Stories, Y: The Last Man, Platform e Reservation Dogs. Inoltre è stato appena annunciato un accordo con Hulu per gli USA e Star nel mondo con Kardashian Jenners che porterà alla creazione di nuovi contenuti.

Attraverso Star il mega conglomerato Disney TV che produce negli USA per ABC, Freeform, Hulu, FX e non solo avrà così uno sbocco naturale internazionale senza dover passare per la rivendita dei diritti. Al momento non sono stati inclusi i titoli realizzati per la tv broadcaster che potrebbero quindi rimanere appannaggio dei canali Fox su Sky. Per gli appassionati di serie tv, soprattutto se il rilascio sarà contemporaneo con gli USA, un nuovo punto di riferimento per la serialità di qualità di FX e Hulu.