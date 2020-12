Mentre i fedeli discutono sull’opportunità di anticipare la Messa di Natale, difendendo la mezzanotte nel nome di una presunta ereticità, Papa Francesco taglia la testa al toro e decide di anticipare la Messa della Vigilia, spostandola dal prime time al preserale. Una scelta che ricorda ai più papisti del Papa che già in tempi normali la celebrazione della Santa Messa della Vigilia in Vaticano era programmata per le 21.30, ben lontani quindi dalla ‘mezzanotte’ oggi strenuamente difesa nonostante una Pandemia mondiale e la necessità di contenere il contagio.

Data la situazione, quindi, Papa Francesco ha deciso di dare un segnale forte anticipando la Messa della Vigilia di Natale alle 19.30, trasmessa come sempre in diretta tv (su Rai 1 e Tv2000 senza dubbio) e in mondovisione dalla Basilica di San Pietro. Realizzata in collaborazione col Tg1, con Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media, che cura le immagini, la diretta di Rai 1 ha inizio già alle 19.20, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia ‘interna’ di Manuela Leombruni.

Con Papa Francesco che celebra la Messa della Vigilia di Natale nel preserale, cambia la programmazione di Rai 1: non va in onda La Vita in Diretta, sostituita dalle 17.05 da un Techetechetè Speciale Natale firmato da Massimiliano Canè, mentre L’Eredità si anticipa alle 18.00.

Terminata la Messa di Papa Francesco, alle 21.00 spazio al Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani in onda nella cornice di uno Speciale A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti. Prima serata ‘laica’ con Heidi (2015), quindi si torna in Vaticano con lo Speciale Notte di Natale di Viaggio nella Chiesa di Francesco, in onda alle 23.35, seguito subito dopo la mezzanotte dal programma “Nella memoria di Giovanni Paolo II” condotto da Domenico Gareri e Vittoriana Abate.

La mattina di Natale, invece, non ci sono ‘sorprese’ sul piano della programmazione liturgica e televisiva: diretta su Rai 1 e Tv2000 dalle 10.55 per la Santa Messa di Natale dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere (col commento Elena Bolasco e la regia di Gianni Epifani per l’ammiraglia Rai), seguita alle 12.00 dal Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.

La ‘liturgia natalizia tv’ continua poi alle 12.30 con il Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova con Andrea Bocelli e la soprano Clara Barbier Serrano.