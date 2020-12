La programmazione Rai per Natale e Capodanno 2020/2021

Anche quest’anno TvBlog soddisfa le curiosità dei lettori che vogliono sapere quale sarà la programmazione Rai in vista delle festività di Natale, Capodanno e per l’Epifania. Dunque, eccovi accontentati.

I palinsesti delle strenne natalizie sono già entrati nel vivo, occasione di ritrovo davanti alle tv per le famiglie. Quest’anno e ancora di più degli altri anni, l’attenzione su questo tipo di ‘guide tv’ è particolarmente alta ed è per questo che le tre reti principali hanno imbastito una programmazione che conta decine di prime tv, oltre i classici (Disney e non). Vi segnaliamo che, oltre alle pellicole che occuperanno gran parte delle varie fasce, indicheremo anche gli eventi in diretta che si susseguiranno nell’arco dei giorni di festa.

Di seguito trovate un elenco puntualmente aggiornato dei programmi in onda tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sulle reti Rai:

(IN AGGIORNAMENTO)

PROGRAMMAZIONE RAI 1 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Martedì 22 dicembre 2020

Ore 21:25 – Film: Natale in casa Cupiello (1°TV)

Giovedì 24 dicembre 2020

Ore 10:25 – Dal teatro alla Scala di Milano – Concerto di Natale

– Dal teatro alla Scala di Milano – Concerto di Natale Ore 17:05 – Techetechetè Speciale Natale

– Techetechetè Speciale Natale Ore 19:20 – Dalla Basilica di San Pietro – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco (Diretta)

– Dalla Basilica di San Pietro – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco (Diretta) Ore 21:30 – Film: Heidi

Venerdì 25 dicembre 2020

Ore 11:55 – Da Piazza San Pietro il messaggio Natalizio e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco (Diretta)

– Da Piazza San Pietro il messaggio Natalizio e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco (Diretta) Ore 12:30 – Dalla Basilica Superiore di San Francesco il Concerto di natale da Assisi

– Dalla Basilica Superiore di San Francesco il Concerto di natale da Assisi Ore 14:00 – Film: Belle & Sébastien

– Film: Belle & Sébastien Ore 15:40 – Techetechetè – Natale con i tuoi

– Techetechetè – Natale con i tuoi Ore 17:05 – Film: …Con amore Babbo Natale (1°TV)

– Film: …Con amore Babbo Natale (1°TV) Ore 20:30 : Da Piazza San Pietro – Il volo

: Da Piazza San Pietro – Il volo Ore 21:40 : Film: Gli eroi del Natale (1°TV)

: Film: Gli eroi del Natale (1°TV) Ore 23:15: Film: Hugo Cabret

Sabato 26 dicembre 2020

Ore 20:35 – Dallo studio Nomentano 5 in Roma Carlo Conti conduce: Affari Tuoi (viva gli sposi!)

– Dallo studio Nomentano 5 in Roma Carlo Conti conduce: Affari Tuoi (viva gli sposi!) Ore 22:50 – Film: Un bebè per Natale (1°TV)

PROGRAMMAZIONE RAI 2 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Lunedì 21 dicembre 2020

Ore 7:05 – Film: Quel complicato viaggio di natale

– Film: Quel complicato viaggio di natale Ore 14:00 – Film: Le nove vite del Natale

– Film: Le nove vite del Natale Ore 15:30 – Film: Scambiamoci a Natale

– Film: Scambiamoci a Natale Ore 23:25 – Film: La mia favola di Natale

Martedì 22 dicembre 2020

Ore 6:55 – Film: Quel lungo viaggio di natale

– Film: Quel lungo viaggio di natale Ore 14:00 – Film: Il natale che ho sempre desiderato

– Film: Il natale che ho sempre desiderato Ore 15:30 – Film: Le scarpe magiche di Natale

– Film: Le scarpe magiche di Natale Ore 00:30 – Film: Il mio angelo di Natale

Mercoledì 23 dicembre 2020

Ore 7:05 – Film: Un calendario molto speciale

– Film: Un calendario molto speciale Ore 14:00 – Film: Il natale dei miei ricordi

– Film: Il natale dei miei ricordi Ore 15:30 – Film: Lo strano natale di Blanca Snow

– Film: Lo strano natale di Blanca Snow Ore 18:50 – Film: Un Natale molto bizzarro

– Film: Un Natale molto bizzarro Ore 21:20 – Film: Alla ricerca di Nemo

– Film: Alla ricerca di Nemo Ore 00:55 – Film: Natale a Evergreen

Giovedì 24 dicembre 2020

Ore 7:00 – Film: Appena in tempo per Natale

– Film: Appena in tempo per Natale Ore 14:00 – Film: Il principe che ho sempre sognato (1°TV)

– Film: Il principe che ho sempre sognato (1°TV) Ore 15:30 – Film: Natale a Evergreen: Un pizzico di magia (1°TV)

– Film: Natale a Evergreen: Un pizzico di magia (1°TV) Ore 18:50 – Film: Pagine d’Amore a Natale

– Film: Pagine d’Amore a Natale Ore 21:20 – Film: Alla ricerca di Dory

– Film: Alla ricerca di Dory Ore 23:00 – Concerto di Natale a L’Aquila – Canto di speranza

– Concerto di Natale a L’Aquila – Canto di speranza Ore 00:15 – Film: Quel piccolo grande miracolo di Natale (1°TV)

– Film: Quel piccolo grande miracolo di Natale (1°TV) Ore 01:35 – Film: Natale a Evergreen – La lettera perduta

Venerdì 25 dicembre 2020

Ore 7:05 – Film: Il natale più bello di sempre

– Film: Il natale più bello di sempre Ore 8:45 – Film: Il castello Magico

– Film: Il castello Magico Ore 14:00 – Film: Quel natale che ci ha fatto incontrare (1°TV)

– Film: Quel natale che ci ha fatto incontrare (1°TV) Ore 15:30 – Film: Il miglior Natale della mia vita (1°TV)

Film: Il miglior Natale della mia vita (1°TV) Ore 18:50 – Film: Il Natale che ho dimenticato (1°TV)

– Film: Il Natale che ho dimenticato (1°TV) Ore 21:05 – Film: Natale al Plaza (1°TV)

Film: Natale al Plaza (1°TV) Ore 22:40 – Film: L’amore non dorme mai (1°TV)

– Film: L’amore non dorme mai (1°TV) Ore 00:10 – Film: La slitta dei desideri

Sabato 26 dicembre 2020

Ore 7:10 – Film: Un Babbo natale tutto nuovo

– Film: Un Babbo natale tutto nuovo Ore 8:35 – Film: La dolce luce del Natale

– Film: La dolce luce del Natale Ore 9:55 – Dal Teatro Rossini di Pesaro: Concerto di Santo Stefano

– Dal Teatro Rossini di Pesaro: Concerto di Santo Stefano Ore 14:45 – Film: Il mio principe di Natale

– Film: Il mio principe di Natale Ore 16:10 – Film: I miei pasticci di Natale (1°TV)

– Film: I miei pasticci di Natale (1°TV) Ore 19:00 – Film: Due cuori e un tesoro (1°TV)

– Film: Due cuori e un tesoro (1°TV) Ore 21:05 – Film: Natale alle Hawaii (1°TV)

PROGRAMMAZIONE RAI 3 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Giovedì 24 dicembre 2020

Ore 21:20 – 44.mo Festival del Circo di Montecarlo

– 44.mo Festival del Circo di Montecarlo Ore 23:55 – Film: Una notte al museo

Venerdì 25 dicembre 2020

Ore 10:10 – Film: Rugantino

– Film: Rugantino Ore 15:05 – Film: Porgi l’altra guancia

– Film: Porgi l’altra guancia Ore 21:20 – Dal teatro Sistina in Roma – Massimo Ranieri in Qui e adesso

– Dal teatro Sistina in Roma – Massimo Ranieri in Qui e adesso Ore 00:15 – Film: Una notte al museo 2 – La fuga

Sabato 26 dicembre 2020

Ore 16:30 – 44.mo Festival del Circo di Montecarlo

– 44.mo Festival del Circo di Montecarlo Ore 20:30 – Film: Ballerina

– Film: Ballerina Ore 22:00 – Film: Loving Vincent (1°TV)

PROGRAMMAZIONE RAI YOYO : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Anche Rai YoYo si concia per le feste. Nella sua programmazione a partire da lunedì 14 dicembre 2020 arrivano le nuove avventure del coniglietto Bing alle ore 18:20 ed in replica la mattina seguente alle ore 9:25 e alle 6:50.