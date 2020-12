Palinsesti Rai: programmazione dicembre 2020

Ci siamo. È il mese delle strenne natalizie, il mese dei palinsesti Rai ‘fuori garanzia’ in cui un po’ si sperimenta e un po’ vale tutto. Il mese dei classici Disney, delle programmazioni ad hoc per la famiglia che mai come quest’anno si ritroverà davanti allo schermo cercando di evadere dai problemi che conosciamo a menadito da ormai 9 mesi, ma soprattutto, è l’ultimo mese che ci porta alla fine di un 2020 che se vi dicessimo ‘complicato’ potete anche sorridere, noi non ci offenderemo.

Vediamo cosa accadrà lungo questo dicembre 2020 nel prime time delle tre reti Rai. Certamente si metterà mano all’artiglieria pesante e col passare dei giorni che ci avvicineranno al santo Natale ve ne accorgerete da soli leggendo i Palinsesti Rai su TvBlog.

Vi avvertiamo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 12 DICEMBRE 2020

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – RAI 1

Lunedì: Fiction: Vite in fuga

Fiction: Vite in fuga Martedì: Fiction: Il Commissario Montalbano (Repliche)

Fiction: Il Commissario Montalbano (Repliche) Mercoledì: (2/12) Special: Gigi Proietti, l’ultimo Re; (9/12) Documentario – Stanotte con Caravaggio

Special: Gigi Proietti, l’ultimo Re; Documentario – Stanotte con Caravaggio Giovedì: (3/12) Fiction: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (1°TV); (10/12) Film – Wonder

Fiction: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (1°TV); Film – Wonder Venerdì: Talent show: The voice senior

Talent show: The voice senior Sabato: (5/12) Special: Ciao Stefano, amico per sempre: (12/12) Charity Show – Festa di natale – Una serata per Telethon

Special: Ciao Stefano, amico per sempre: Charity Show – Festa di natale – Una serata per Telethon Domenica: Fiction: Vite in fuga

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – RAI 2

Lunedì: (7/12) Spettacolo: Guarda…Stupisci! (con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica) (Replica)

Spettacolo: Guarda…Stupisci! (con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica) (Replica) Martedì: DocuReality: Il Collegio

DocuReality: Il Collegio Mercoledì: Fiction: L’Alligatore (1°TV)

Fiction: L’Alligatore (1°TV) Giovedì: Serie TV: F.B.I./9-1-1

Serie TV: F.B.I./9-1-1 Venerdì: Serie TV: S.W.A.T./Criminal Minds; (11/12) Film commedia – Troppa grazia (1°TV)

Serie TV: S.W.A.T./Criminal Minds; Film commedia – Troppa grazia (1°TV) Sabato: Serie TV: S.W.A.T./Criminal Minds/Blue Bloods

Serie TV: S.W.A.T./Criminal Minds/Blue Bloods Domenica: Serie TV: N.C.I.S. Los Angeles/N.C.I.S. New Orleans

PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2020 – RAI 3