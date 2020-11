Da domani, 22 novembre 2020, e per le prossime tre settimane, conosceremo meglio la famiglia Caruana, o meglio, l’ex famiglia Caruana. Perché i protagonisti di Vite in fuga, serie tv in dodici episodi e sei prime serate in onda su Raiuno ogni domenica e lunedì (ma i primi due episodi sono già disponibili in anteprima su RaiPlay), sono costretti non solo a fuggire dalle loro vite, ma anche a cambiare radicalmente le loro identità.

Un family drama ma anche un thriller, che unisce indagini, colpi di scena ed emozioni, architettati da Filippo Gravino e Guido Iuculano, insieme già al lavoro su Tutto può succedere e, più recentemente, su Romulus. I due sceneggiatori, con la regia di Luca Ribuoli e la produzione di Rai Fiction e Paypermoon Italia, ci porteranno dentro una storia in cui tutto, per i protagonisti, sarà rimesso in discussione.

La trama di Vite in fuga

La serie ha inizio quando(Claudio Gioè), direttore generale del Banco San Mauro, finisce sotto inchiesta per uno scandalo insieme ad alcuni colleghi. Tra questi, c’è(Marco Cocci): la sua morte in circostanze misteriose, e di cui viene accusato proprio Claudio, lo getta in un vortice di eventi irrefrenabili.

Sembra, infatti, che qualcuno stia incastrando Claudio e minacciando la sua famiglia: la moglie Silvia (Anna Valle) ed i figli Alessio (Tobia De Angelis) ed Ilaria (Teclia Insolia) finiscono per essere bersagli di qualcuno che vuole rovinare la loro vita.

Ai Caruana non resta che affidarsi all’esperienza di Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli), ex agente segreto che mette a loro disposizione tutta la sua conoscenza in materia di creazione di nuove identità. Alla famiglia non resta che accettare: inizia così per loro una vita del tutto nuova, con nomi nuovi ed una nuova casa, lontano dal caos di Roma, tra le montagne, ad Ortisei.

Per loro ogni movimento rischia così di farli scoprire: nonostante questo, provano a cominciare ad essere qualcun altro, ritrovando nella fuga forzata quell’intimità e vicinanza che, come famiglia, con il tempo avevano perso, sebbene scopriranno anche segreti l’uno dell’altro che li metteranno alla prova. Intanto, a Roma, la poliziotta Agnese Serravalle (Barbora Bobulova), indaga sulla scomparsa dei Caruana, non credendo all’incidente inscenato da Cosimo che li dovrebbe far credere morti.

Il cast di Vite in fuga

Abbiamo già accennato ai protagonisti di questa serie: Claudio Gioè ed Anna Valle sono la coppia che nel corso degli episodi riscopre la passione. I loro figli sono interpretati da Tobia De Angelis e da Tecla Insolia, quest’ultima nota anche per la sua carriera musicale, che l’ha portata prima a vincere la seconda edizione di Sanremo Young e poi a classificarsi seconda nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

De Angelis, invece, ritrova sul set Giorgio Colangeli: i due erano insieme nel cast di Tutto può succedere. Nella loro nuova vita, i protagonisti incontrano anche dei nuovi vicini di casa, Amalia Mayer, suo marito Robert ed il figlio Udo, interpretati rispettivamente da Maria Toesca, Stefano Abbati e Flavio Furno. Oltre alla già citata Bobulova, inoltre, troviamo tra gli altri anche Francesco Arca (Elio Ferrari), Federica De Cola (Miriam), Pierpaolo Spollon (l’agente Polito), Vera Dragone (Gloria Santini) e Giancarlo Commare (Mario Langella).

Le location di Vite in fuga

La nuova vita dei Caruana permetterà al pubblico di Raiuno di vedere dei meravigliosi panorami montani. Vite in fuga, infatti, è stato girato soprattutto in Alto Adige, tra quelle montagne calme e silenziose che fanno da contrasto al caos ed al frastuono della vita di città.

In particolare, la produzione ha allestito il set ad Ortisei, ma alcune scene sono state girate anche in Val d’Anna, a Selva di Val Gardena, nel Passo Gardena, a Castelrotto ed in Val d’Ultimo (fonte: Siviaggia.it). Il set, però, si è anche spostato in Emilia Romagna ed all’estero, in Austria. Infine, a Roma sono stati girati gli interni.