Quale sarà la programmazione Mediaset in vista delle festività di Natale, Capodanno e per l’Epifania? Qualche settimana fa da queste pagine abbiamo dato uno sguardo alle strenne delle ammiraglie di Cologno Monzese sottolineando che la maggior parte delle produzioni si arresteranno proprio durante il cuore delle festività. Saranno i classici intramontabili e le pellicole per la famiglia a sostituire i day-time mattutini e pomeridiani di Canale 5, Italia 1 rivede il suo palinsesto giornaliero modellandolo con i film più conosciuti (e sì, se state pensando anche a quel superclassico del 24 dicembre, vi possiamo assicurare che ci sarà), mentre anche Rete 4 farà la sua parte.

Di seguito trovate un elenco puntualmente aggiornato dei programmi in onda tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sulle reti Mediaset:

PROGRAMMAZIONE CANALE 5 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Lunedì 21 dicembre 2020

Ore 14:10 – Film: Tornando a casa per Natale

Martedì 22 dicembre 2020

Ore 14:10 – Film: Il miracolo di Natale di Maggie

Mercoledì 23 dicembre 2020

Ore 14:10 – Film: Seguendo una stella

Giovedì 24 dicembre 2020

Ore 8:45 – Film: Cristallo di rocca – Una storia di Natale

Venerdì 25 dicembre 2020

Ore 10:00 – Santa Messa

Sabato 26 dicembre 2020

Ore 8:45 – Film: Halvdan il giovane vichingo (1°TV)

PROGRAMMAZIONE ITALIA 1 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Lunedì 21 dicembre 2020

Ore 14:05 – Film: Dragonheart

Martedì 22 dicembre 2020

Ore 14:05 – Film: Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco (1°TV)

Mercoledì 23 dicembre 2020

Ore 7:50 – Cartoni: Un natale speciale

Giovedì 24 dicembre 2020

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre alle 3:25 – Film: Fantaghirò

Venerdì 25 dicembre 2020

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre alle 4:20 – Film: Fantaghirò 2

Sabato 26 dicembre 2020

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 4:25 – Film: Fantaghirò 3

– Film: Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale Ore 16:10 – Film: Mi sono perso il Natale

PROGRAMMAZIONE RETE 4 : NATALE E CAPODANNO 2020/2021

Giovedì 24 dicembre 2020

Ore 9:05 – Film: Cantando sotto la pioggia

Venerdì 25 dicembre 2020

Ore 9:05 – Film: Sono un fenomeno paranormale

Sabato 26 dicembre 2020