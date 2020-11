Mediaset ha comunicato ufficialmente alcuni importanti aggiornamenti sui palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per dicembre e, in particolare, per le strenne natalizie (e ha confermato la partenza dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi dopo la fine del Grande Fratello Vip).

Colpisce il lungo stop dei principali titoli di prime time, con qualche eccezione (Gf Vip, su tutti), di Canale 5. Partiamo però dal daytime e nello specifico da Amici di Maria De Filippi, che si fermerà per addirittura un mese. L’ultimo speciale del sabato andrà in onda il 12 dicembre alle 14.10 su Canale 5, mentre la striscia quotidiana su Italia 1 delle ore 19.00 terminerà il giorno prima. Il talent show della De Filippi riprenderà la programmazione soltanto il 9 gennaio 2021 su Canale 5 e il giorno successivo su Italia 1.

Si ferma presto anche Live non è la D’Urso, la cui programmazione proseguirà fino a domenica 13 dicembre e ripartirà domenica 10 gennaio.

In pratica, dal 15 dicembre (eccezion fatta per il Gf Vip di venerdì 18) la rete resterà quasi del tutto spenta nel prime time, con Il viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci rinviato a partire da martedì 5 gennaio.

Per quanto riguarda Italia 1, Freedom oltre il confine con Roberto Giacobbo andrà avanti fino al 18 dicembre, per poi tornare in onda venerdì 8 gennaio. Ultimo appuntamento previsto con Le Iene martedì 22 dicembre.

Su Rete 4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero chiuderà l’annata venerdì 11 dicembre, mentre l’approfondimento giornalistico di Quarta Repubblica con Nicola Porro si fermerà lunedì 14 dicembre con l’ultima puntata dell’anno. La ripresa è fissata per lunedì 11 gennaio. Gli speciali di Stasera Italia con Barbara Palombelli, invece, fanno eccezione e andranno avanti ogni mercoledì in prime time per tutto il periodo dicembre e strenne. Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio anticiperà la partenza a giovedì 7 gennaio.