Il ritorno al venerdì e del doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip – anticipato da Blogo – comporta dalle parti di Canale 5 una serie di variazioni di palinsesto, che Mediaset ha ufficializzato oggi e che riguarda, in particolare Il silenzio dell’acqua e All together now.

La prima conseguenza del Grande Fratello Vip al venerdì a partire dal 4 dicembre) è lo spostamento al mercoledì della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti aveva debuttato venerdì scorso racimolando con la prima puntata (che sarà replicata domani in seconda serata) soltanto 2.603.000 telespettatori per una share dell’11,14% e aveva lasciato campo libero all’esordio di The Voice Senior con Antonella Clerici, assoluta dominatrice della serata con 4.483.000 telespettatori e la share del 19,78%. Una strategia che, evidentemente, non ha portato risultati al Biscione, che ora tenta di rimediare, piazzando il reality di Alfonso Signorini contro il talent over di Rai1.

A cambiare collocazione è anche All together now – La musica è cambiata, le cui ultime due puntate (semifinale e finale) saranno collocate al sabato sera, laddove inizialmente doveva spostarsi il Grande Fratello Vip. Mediaset parla di “promozione” per lo show di Michelle Hunziker, che quindi andrà in onda sabato 5 e sabato 12 dicembre, raccogliendo la pesantissima eredità di Tu sì que vales.

La programmazione di #Canale5 a #dicembre#GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e il 18 dicembre#IlsilenzioDellAcqua: in onda il mercoledì, dal 2 dicembre#AllTogetherNow: semifinale e finale sabato 5 e sabato 12 dicembrehttps://t.co/UNNQs13T8L — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) November 30, 2020

Da segnalare, infine, lo spostamento in palinsesto anche per il Maurizio Costanzo show, la cui ultima puntata (registrata oggi a Roma) andrà in onda non domani, martedì 1 dicembre, bensì mercoledì 2, sempre in seconda serata (quindi il suo traino sarà la fiction).

Per quanto riguarda il prime time di Canale 5 di gennaio 2021, i titoli in programma sono Live – Non è la d’Urso alla domenica, il Grande Fratello Vip al lunedì e al venerdì, Viaggio nella Grande Bellezza al martedì, la fiction al mercoledì (Fratelli Caputo al via a dicembre) e C’è posta per te al sabato. Molto probabilmente al giovedì andrà in onda Day Dreamer, che così cambierà nuovamente collocazione in palinsesto, tornando in prima serata dopo l’esperimento di settembre, allorquando fu visto da 2.492.000 spettatori pari al 13.3% di share.