Un verdetto, dalle nomination ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, c’è già: Mare Fuori è la serie dell’anno. Il prison teen drama di Raidue si è aggiudicato il premio con cui, a seguire, sono state annunciate le candidature rivolte alle serie tv made in Italy andate in onda in questa stagione (o, almeno, fino al 30 aprile 2023).

Il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, capitanato da Laura Delli Colli, ha selezionato trenta titoli tra tv pubblica e privata, satellitare e piattaforme. L’elenco (che trovate qui sotto) include un’ampia varietà di serie, suddivise per generi. Ecco, forse a questo proposito suscita un po’ di perplessità leggere che Circeo e L’Ora-Inchiostro contro Piombo sono state considerate docuserie, o che Blackout-Vite sospese, Corpo Libero e Resta con me gareggino come Dramedy.

Il voto degli oltre cento giornalisti cinematografici decreterà, dunque, il meglio della stagione seriale in via di conclusione. Alle loro scelte si affiancheranno il Nastro della legalità e alcuni riconoscimenti speciali alle “icone” dell’anno, con grande attenzione a particolari performance e alla scoperta dei nuovi talenti.

La premiazione dei vincitori avverrà sabato 17 Giugno a Napoli, nella serata finale dell’evento organizzato con la Film Commission Regione Campania, in una città che si conferma indispensabile per la produzione dell’audiovisivo nostrano, come dimostra proprio Mare Fuori.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, le nomination

Miglior serie

Esterno notte (Raiuno)

La vita bugiarda degli adulti (Netflix)

The Bad Guy (Prime Video)

The Good Mothers (Disney+)

Tutto chiede salvezza (Netflix)

Miglior Crime

Christian 2 (Sky)

Il Patriarca (Canale 5)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

Rocco Schiavone 5 (Raidue)

Sei donne – Il mistero di Leila (Raiuno)

Miglior Comedy

Boris 4 (Disney+)

Call My Agent Italia (Sky)

I delitti del Barlume (Sky)

Incastrati 2 (Netflix)

Sono Lillo (Prime Video)

Miglior Dramedy

Black out – Vite sospese (Raiuno)

Corpo libero (Paramount+)

Prisma (Prime Video)

Resta con me (Raiuno)

Shake (RaiPlay)

Miglior Docuserie

Circeo (Paramount+)

Il caso Alex Schwazer (Netflix)

L’ora – Inchiostro contro piombo (Canale 5)

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix)

Wanna (Netflix)

Miglior Film-tv

Fernanda (Raiuno)

Filumena Marturano (Raiuno)

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Raiuno)

Miglior attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Barbara Chichiarelli (The Good Mothers)

Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët)

Giordana Marengo e Valeria Golino (La vita bugiarda degli adulti)

Claudia Pandolfi (The Bad Guy)

Miglior attore protagonista

Francesco Colella (The Good Mothers)

Marco Giallini (Rocco Schiavone 5)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (The Bad Guy)

Edoardo Pesce (Christian 2)

Miglior attrice non protagonista

Valentina Bellè (The Good Mothers)

Selene Caramazza (The Bad Guy)

Emanuela Fanelli (Call My Agent Italia)

Daniela Marra (Esterno notte)

Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti)

Miglior attore non protagonista

Vinicio Marchioni (Django)

Gabriel Montesi (Esterno notte)

Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti)

Toni Sperandeo (Incastrati 2)