Si tratta di uno dei podcast più ascoltati e anche più chiacchierati nel nostro paese, il riferimento è a Muschio selvaggio, il programma di Fedez, Luis e Martin Sal, disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Un appuntamento ricorrente che ha ormai compiuto due anni, una specie di talk show in cui i tre conduttori si confrontano con personaggi lontani da loro, anagraficamente parlando, in una specie di operazione di alfabetizzazione presso i loro giovani seguaci su tutto ciò che è loro sconosciuto.

Prendendo a prestito un termine portato alla ribalta televisiva di questi tempi da Alessia Marcuzzi, complice il successo del suo varietà Boomerissima, possiamo dire -semplicisticamente parlando- che i tre conduttori del Muschio selvaggio fanno conoscere ai millennial quanto è arcinoto ai boomer. Ora il Muschio selvaggio capitanato da Fedez si trasferirà a Sanremo per seguire il Festival della canzone italiana e per questa occasione il podcast diventerà anche un programma televisivo che sarà trasmesso dalla Rai. La notizia è stata lanciata poco fa dal sito Dagospia, ma TvBlog ha raccolto altri dettagli rispetto a questa operazione e di cui ora vi diamo conto.

Potremo infatti vedere gli appuntamenti sanremesi del Muschio selvaggio tutti i giorni nella settimana del Festival di Sanremo su Rai2 alle 18:50, quindi prima del classico telefilm poliziesco della seconda rete della tv pubblica delle ore 19. Tutti i giorni dunque dalle 18:50 e fino alle 19 potremo vedere Fedez con i fratelli Sal su Rai2 raccontare il Festival di Sanremo dal loro punto di vista (e il punto di vista di Fedez è certamente fra i più privilegiati visto che la moglie Chiara Ferragni condurrà con Amadeus due serate della celebre kermesse canora).

Muschio selvaggio poi, in quella settimana, sarà poi disponibile anche su Rai play in una versione più lunga e con contenuti originali. Appuntamento dunque con Muschio selvaggio Speciale Sanremo con Fedez, Luis Sal e Martin Sal tutti i giorni alle ore 18:50 su Rai2 per dieci minuti e poi su Rai play, nell’extended version, durante tutta la settimana del Festival di Sanremo. Questa è un’altra operazione, dopo quella di Viva Rai2, di Boomerissima, del Summer festival e di Stasera c’è Cattelan tendente a cercare di sintonizzare Rai2 verso un pubblico più giovane e attento ai social network.