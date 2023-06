La morte di Silvio Berlusconi è piombata nel daytime tv in un lunedì di inizio estate televisiva: alcuni dei programmi in striscia sono ancora in onda ed è toccato ad alcuni di loro dare in diretta la notizia della scomparsa del Cavaliere. È stato il caso di Federica Panicucci, in lacrime a Mattino Cinque News, mentre Cesara Buonamici ha aperto l’edizione straordinaria del Tg5 che andrà avanti di fatto per tutta la giornata (qui le variazioni di palinsesto).

Morte Berlusconi, l’annuncio di Eleonora Daniele a Storie Italiane

La notizia della morte di Berlusconi è stata data su Rai 1 da Eleonora Daniele nel corso della consueta puntata di Storie Italiane. Alle 10.37 la conduttrice ha dato lettura del flash ANSA che ha ufficialmente diffuso la news della scomparsa del Cavaliere. Già da ieri sera le persone più vicine avevano avuto notizia di un peggioramento delle sue condizioni, che sono precitipate questa mattina, quando sono arrivati al suo capezzale i figli. La notizia ha colpito gli ospiti presenti: poco dopo ha avuto inizio la lunga edizione straordinaria del Tg1.

È morto Silvio Berlusconi. L'annuncio su Rai 1 pic.twitter.com/h6XqKOv01P — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 12, 2023

Su La7 la notizia con Coffee Break

A dare notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi su La7 è toccato a Coffee Break, in onda quando è arrivata la nota Flash dell’ANSA. In collegamento dal San Raffaele, visto il peggioramento delle condizioni di Berlusconi di cui era già circolata notizia in mattinata, c’era l’inviata del programma Giulia Lauletta, che ha commentato a caldo le prime news sulla morte del Cavaliere. A continuare il racconto sulle ultime ore di Berlusconi e a tratteggiare un ritratto della sua multiforme vita pubblica e privata ci ha poi pensato Myrta Merlino ne L’Aria che Tira. Nessuna edizione straordinaria per il TgLa7, che invece dedica a Berlusconi un suo Speciale in prima serata dal titolo “I mille volti di Berlusconi”, condotto dal direttore Enrico Mentana.

La nota dell’AD Rai Roberto Sergio

Non manca una nota ufficiale del nuovo Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio: