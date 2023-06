La notizia della morte di Silvio Berlusconi avvenuta oggi, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni, ha stravolto la programmazione del mattino delle reti generaliste Mediaset e, in particolare, di Canale 5 e Rete 4. Il palinsesto della rete Mediaset è stato cambiato, al posto della puntata de Il meglio di Forum è andata in onda un’edizione speciale del Tg5 condotta da Cesara Buonamici. Il notiziario è stato trasmesso in simulcast anche su Rete 4 e TgCom24.

La conduttrice e giornalista compare subito dopo la puntata di Mattino Cinque che, per prima, ha dato notizia della scomparsa del leader di Forza Italia con una Federica Panicucci visibilmente commossa.

“Silvio Berlusconi ha costruito qualcosa in cui nessun’altro si era avventurato prima”

Cesara Buonamici ha aperto lo speciale del Tg diretto da Clemente J. Mimun con queste parole:

“Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi, ma il suo genio poliedrico resterà nella nostra memoria, resterà nel nostro cuore, resterà nella storia italiana. La sua vicenda personale racconta qualcosa che noi non avevamo mai visto prima d’ora. Ci racconta che un uomo, un singolo uomo e dal nulla, ha potuto costruire qualche cosa in cui nessun’altro si era avventurato prima“.

Prosegue:

“Noi abbiamo sotto gli occhi il Silvio Berlusconi della politica e di Mediaset, ma questi sono stati forse i suoi più vistosi successi, ma certamente non sono stati gli unici. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel giovane che suonava e cantava nell’orchestrina dei Salesiani avrebbe dimostrato intuito, capacità organizzativa e soprattutto capacità di realizzazione in campi totalmente diversi tra di loro e sempre curando quasi in una forma maniacale ogni dettaglio necessario per conseguire i suoi obiettivi“.

L’edizione speciale del Tg5 proseguirà per tutta la prima parte della mattinata. Una coda ulteriore che approfondirà la notizia della giornata (per quanto riguarda Canale 5) andrà in onda nell’ordinaria edizione del Tg5 delle 13. Altri cambi di programma ai palinsesti delle reti Mediaset nella giornata di oggi, prima serata compresa, saranno approntati nelle prossime ore. Tutti gli aggiornamenti potrete seguirli su TvBlog.it.