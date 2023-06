La morte di Silvio Berlusconi modifica, ovviamente, i palinsesti televisivi. All’arrivo della notizia, le principali reti tv hanno immediatamente sospeso la regolare programmazione per dare inizio a Edizioni Straordinarie dei Tg. Tra le prime reti a sospendere la propria programmazione c’è stata Rai 1, con il Tg1 che ha approntato una vera e propria maratona; naturalmente in prima linea il Tg5, con Cesara Buonamici a salutare il Presidente come “un genio poliedrico indimenticabile”, mentre La7 ha lasciato che della notizia si occupasse L’aria che tira.

La notizia della morte di Berlusconi terrà banco ovviamente anche nei contenitori pomeridiani ancora in onda, ma modifica anche la prima serata. Vediamo come.

Speciale Porta a Porta su Rai 1 sulla morte di Berlusconi

A ricordare Silvio Berlusconi ci pensa Bruno Vespa con una prima serata su Rai 1 nel giorno della sua scomparsa. In collegamento con I Fatti Vostri, Bruno Vespa ha confermato che questa sera, lunedì 12 giugno, andrà in onda uno Speciale Porta a Porta nella prima serata di Rai 1. Un omaggio atteso per un programma che ha visto spesso Berlusconi ospite e protagonista: resta indimenticabile nella storia della televisione e della politica italiana la firma del “Contratto con gli Italiani”. Quella firma ha segnato uno spartiacque nel rapporto tra politica e media, nel linguaggio politico, nella comunicazione politica stessa. Era l’8 maggio del 2001: da allora sono passati 22 anni e diverse ere politiche e mediali.

Mediaset ‘spegne’ Canale 5 e Rete 4: Speciale Tg5 fino a mezzanotte in simulcast

Palinsesto dedicato per Mediaset, che dice addio al suo fondatore ‘spegnendo’ la programmazione regolare di Canale 5 e Rete 4. Dalle 10.40 infatti su Canale 5 va in onda uno Speciale Tg5 che proseguirà fino alle 18.25; dopo lo spazio per il preserale, si riparte con lo speciale Tg5 che andrà in onda dalle 20 a mezzanotte. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Saltano, quindi, la puntata de L’Isola dei Famosi e anche Quarta Repubblica con Nicola Porro: congelata, di fatto, tutta la programmazione delle due reti, dalle soap agli approfondimenti, dai reality alle serie, è cancellato per lasciar spazio a una maratona del Tg5 che ricorda e celebra Berlusconi. Un po’ come la BBC alla morte di Elisabetta II.

Morte Berlusconi, speciali anche su La7?

Vedremo, poi, se anche La7 definirà un palinsesto ‘a tema’, magari con il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, a fare gli onori di casa per ripercorrere anche l’avventura del Tg5.

RaiPlay e RaiTeche ricordano Berlusconi

Si intitola “Album Berlusconi” la raccolta di contenuti d’archivio che ripercorre i passaggi più importanti della vita pubblica del Cavaliere, scomparso oggi a 86 anni, disponibile su RaiPlay. Dagli inizi come costruttore nella Milano degli anni ’70 alla stagione della TV commerciale negli anni ’80, passando per l’avventura del Milan, fino all’ingresso sulla scena politica del Paese, con la sua forte personalità il Cavaliere è stato un protagonista indiscusso della storia italiana per due decenni sia dai banchi del governo che da quelli dell’opposizione e una collection di video ne ripercorre alcuni dei momenti più salienti.