Silvio Berlusconi, il ricordo di Simona Ventura al Tg5: “Un uomo vincente, inclusivo, generoso. Mi chiamò durante Temptation Island” (video)

Simona Ventura, come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ha voluto offrire, ai telespettatori del Tg5, il proprio ricordo commosso di Silvio Berlusconi. A poche ore dalla morte dell’ex Presidente del Consiglio, la conduttrice di ‘Citofonare Rai2’ ha tracciato un ritratto inedito dell’uomo, dell’imprenditore e del politico passato alla storia per le sue qualità a tutto campo (Qui, il video completo):

“In giornate come queste, uno dovrebbe essere sopraffatto, e lo siamo, dalla tristezza. E’ stato un uomo talmente carismatico, generoso. La prima volta che l’ho conosciuto è stato nel 1987 – 88 in una partita tra Atalanta e Milan. Io ero appena entrata a Telemontecarlo. Mi venne incontro. Mi conosceva. Aveva una grande memoria, conosceva tutti, salutava tutti. Il più grande comunicatore che abbia mai conosciuto”.

La presentatrice, inoltre, ha svelato, per la prima volta, un retroscena legato alla telefonata del Cavaliere durante la messa in onda della prima edizione di ‘Temptation Island Vip’, condotto proprio dalla Ventura:

“Quando facevo Temptation Island su Canale 5, un giorno mi chiama e mi aveva detto: ‘Che meraviglia questo programma. Quante puntate sono?!”. Io gli ho risposto: “4 Presidente”. E lui: “4? Ma sono troppo poche”. Seguiva tutto. Era veramente generosissimo. Ho mille episodi della sua generosità. Ci mancherà moltissimo, aveva una parola buona per tutti. Era inclusivo, non esclusivo. Essere inclusivo al giorno d’oggi non è molto semplice”.

Un carisma ed una grinta che hanno consentito a Silvio Berlusconi, negli anni, di raggiungere i vertici del mondo della comunicazione, dello sport, della politica, collezionando consensi e traguardi assai importanti:

“Se pensiamo tutto quello che lui ha intrapreso è andato al successo. Il Milan ha vinto tante cose. Era primo nel ranking mondiale negli anni ’90, con lui. E’ riuscito anche a rinnovare il calcio italiano. Con lui, la tv commerciale è diventata un colossale europeo. Nella politica è inutile che ce lo stiamo a dire. E’ stato un uomo vincente”.